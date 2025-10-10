https://ria.ru/20251010/kiev-2047432588.html
В Киеве после взрывов отключилось электричество
В Киеве после взрывов отключилось электричество - РИА Новости, 10.10.2025
В Киеве после взрывов отключилось электричество
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T07:18:00+03:00
2025-10-10T07:18:00+03:00
2025-10-10T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967255077_0:116:1281:836_1920x0_80_0_0_933a26e92d935297e6cf8a2f080ea312.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967255077_0:0:1141:855_1920x0_80_0_0_01444358767eb81ed344e66c95bd8e58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко
В Киеве после взрывов отключилось электричество
Киев остался без света после массированных ударов ВС России. Подробности