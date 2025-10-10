В Киеве прогремели новые взрывы

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Взрывы в столице", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровске и Кременчуге Полтавской области. Кроме того, назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров сообщал о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
