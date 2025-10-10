Рейтинг@Mail.ru
Фигуранты дела о хищении денег у бойцов СВО могут скрываться в СНГ - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:38 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/khischenie-2047425348.html
Фигуранты дела о хищении денег у бойцов СВО могут скрываться в СНГ
Фигуранты дела о хищении денег у бойцов СВО могут скрываться в СНГ - РИА Новости, 10.10.2025
Фигуранты дела о хищении денег у бойцов СВО могут скрываться в СНГ
Трое фигурантов уголовного дела о хищениях денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" могут скрываться от следствия в странах СНГ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T05:38:00+03:00
2025-10-10T05:38:00+03:00
происшествия
шереметьево (аэропорт)
снг
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20250806/moshenniki-2033721584.html
https://ria.ru/20251006/opg-2046563773.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шереметьево (аэропорт), снг, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), СНГ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Фигуранты дела о хищении денег у бойцов СВО могут скрываться в СНГ

Три фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО могут скрываться в СНГ

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Трое фигурантов уголовного дела о хищениях денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" могут скрываться от следствия в странах СНГ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела.
По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий. В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Мошенники организовали фиктивный брак участнику СВО ради получения выплат
6 августа, 14:46
"Данные лица являются водителями такси. Они, предположительно, могут скрываться в странах СНГ, у себя на родине", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил собеседник, эти фигуранты находятся в международном розыске.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что трое участников преступного сообщества скрылись от следствия, их местонахождение устанавливается.
В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, одна тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.
Одному бойцу, как следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.
Сумма ущерба по делу составляет порядка трех миллионов рублей.
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Источник: организатор ОПГ в Шереметьево не знал о хищениях у бойцов СВО
6 октября, 06:23
 
ПроисшествияШереметьево (аэропорт)СНГМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала