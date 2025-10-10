Фигуранты дела о хищении денег у бойцов СВО могут скрываться в СНГ

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Трое фигурантов уголовного дела о хищениях денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" могут скрываться от следствия в странах СНГ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела.

По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт " Шереметьево ", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий. В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.

"Данные лица являются водителями такси. Они, предположительно, могут скрываться в странах СНГ , у себя на родине", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил собеседник, эти фигуранты находятся в международном розыске.

Ранее источник сообщал РИА Новости, что трое участников преступного сообщества скрылись от следствия, их местонахождение устанавливается.

В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, одна тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.

Одному бойцу, как следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.