СМИ заподозрили главу Пентагона в использовании ботокса
14:04 10.10.2025 (обновлено: 14:32 10.10.2025)
СМИ заподозрили главу Пентагона в использовании ботокса
Британская газета Daily Mail заподозрила главу Пентагона Пита Хегсета в использовании ботокса, ее материал про это подвергся нападкам со стороны ведомства. РИА Новости, 10.10.2025
Daily Mail заподозрила главу Пентагона Хегсета в использовании ботокса

© AP Photo / Evan VucciГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Британская газета Daily Mail заподозрила главу Пентагона Пита Хегсета в использовании ботокса, ее материал про это подвергся нападкам со стороны ведомства.
В июле собеседники газеты сообщали о якобы озабоченности Хегсета "производимым впечатлением" - они указали на установку в Пентагоне гримерной, постановочные фотографии с поднятием тяжестей вместе с войсками и его новую политику для военнослужащих в отношении ухода за собой и бритья.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Пентагон выпустил приказы о внешнем виде и физической форме в армии
30 сентября, 23:45
"Хегсет... в прошлом месяце сделал себе серию косметических инъекций и с тех пор, как можно было заметить, его кожа стала более гладкой, а морщины уменьшились", - говорится в материале.
Когда газета решила обратиться в Пентагон за комментарием, ведомство напрямую не сказало ничего о возможном использовании Хегсетом ботокса. Вместо этого, отмечает издание, оно подверглось критике за то, что подготовило подобный материал.
В конце апреля издание Politico сообщало, что Пентагон охвачен конфликтом из-за борьбы окружения его главы Пита Хегсета за власть, в ведомстве царит "полный хаос". Как пишет издание, Хегсет окружил себя советниками, которые быстро превратились в яростных соперников, борющихся за власть, а их ожесточенная борьба друг с другом переросла в акты мести, неожиданные увольнения, обвинения в утечках информации и скандальные заголовки, которые подрывают репутацию Пентагона.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
WP узнала, как Пентагон расследовал утечки в СМИ
26 июля, 23:45
 
