СМИ заподозрили главу Пентагона в использовании ботокса

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Британская газета Британская газета Daily Mail заподозрила главу Пентагона Пита Хегсета в использовании ботокса, ее материал про это подвергся нападкам со стороны ведомства.

В июле собеседники газеты сообщали о якобы озабоченности Хегсета "производимым впечатлением" - они указали на установку в Пентагоне гримерной, постановочные фотографии с поднятием тяжестей вместе с войсками и его новую политику для военнослужащих в отношении ухода за собой и бритья.

"Хегсет... в прошлом месяце сделал себе серию косметических инъекций и с тех пор, как можно было заметить, его кожа стала более гладкой, а морщины уменьшились", - говорится в материале.

Когда газета решила обратиться в Пентагон за комментарием, ведомство напрямую не сказало ничего о возможном использовании Хегсетом ботокса. Вместо этого, отмечает издание, оно подверглось критике за то, что подготовило подобный материал.