https://ria.ru/20251010/khegset-2047514661.html
СМИ заподозрили главу Пентагона в использовании ботокса
СМИ заподозрили главу Пентагона в использовании ботокса - РИА Новости, 10.10.2025
СМИ заподозрили главу Пентагона в использовании ботокса
Британская газета Daily Mail заподозрила главу Пентагона Пита Хегсета в использовании ботокса, ее материал про это подвергся нападкам со стороны ведомства. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T14:04:00+03:00
2025-10-10T14:04:00+03:00
2025-10-10T14:32:00+03:00
в мире
пит хегсет
министерство обороны сша
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037540796_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_7dbc1b52fa79232571ce64a7bee9b080.jpg
https://ria.ru/20250930/pentagon-2045528164.html
https://ria.ru/20250726/pentagon-2031675068.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037540796_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_80693a53da146b779d60fa9c3084a0b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пит хегсет, министерство обороны сша, сша
В мире, Пит Хегсет, Министерство обороны США, США
СМИ заподозрили главу Пентагона в использовании ботокса
Daily Mail заподозрила главу Пентагона Хегсета в использовании ботокса
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Британская газета Daily Mail
заподозрила главу Пентагона Пита Хегсета в использовании ботокса, ее материал про это подвергся нападкам со стороны ведомства.
В июле собеседники газеты сообщали о якобы озабоченности Хегсета
"производимым впечатлением" - они указали на установку в Пентагоне
гримерной, постановочные фотографии с поднятием тяжестей вместе с войсками и его новую политику для военнослужащих в отношении ухода за собой и бритья.
"Хегсет... в прошлом месяце сделал себе серию косметических инъекций и с тех пор, как можно было заметить, его кожа стала более гладкой, а морщины уменьшились", - говорится в материале.
Когда газета решила обратиться в Пентагон за комментарием, ведомство напрямую не сказало ничего о возможном использовании Хегсетом ботокса. Вместо этого, отмечает издание, оно подверглось критике за то, что подготовило подобный материал.
В конце апреля издание Politico сообщало, что Пентагон охвачен конфликтом из-за борьбы окружения его главы Пита Хегсета за власть, в ведомстве царит "полный хаос". Как пишет издание, Хегсет окружил себя советниками, которые быстро превратились в яростных соперников, борющихся за власть, а их ожесточенная борьба друг с другом переросла в акты мести, неожиданные увольнения, обвинения в утечках информации и скандальные заголовки, которые подрывают репутацию Пентагона.