Байден выбрал Харрис за ее соответствие образу, рассказала Тара Рид

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден выбрал кандидата в президенты от Демпартии США Камалу Харрис из-за ее соответствия "образу", но на деле они никогда не ладили, заявила бывшая помощница Джо Байдена, сейчас обозреватель RT Тара Рид в интервью "АиФ".
Журналистка добавила, что сама Харрис полностью оторвана от реальности, а Демпартия США потеряла связь с людьми.
"Сегодня американцам надоело жить в условиях кризиса: без медицинской помощи, без доступного жилья, в условиях инфляции, когда все деньги уходят на войны. Харрис этого не понимает - она сосредоточена только на внешней политике, на Украине, на Ближнем Востоке. Поэтому у нее просто нет шансов завоевать поддержку", - добавила Рид.
Экс-президент США Джо Байден в июле 2024 года вышел из предвыборной гонки в пользу Харрис. К этому привело провальное выступление на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, впоследствии одержавшим победу на выборах, при этом сам Байден и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания.
