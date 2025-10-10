Рейтинг@Mail.ru
В Лаборатории Касперского назвали схемы мошенников в начале учебного года
17:30 10.10.2025
В Лаборатории Касперского назвали схемы мошенников в начале учебного года
В Лаборатории Касперского назвали схемы мошенников в начале учебного года - РИА Новости, 10.10.2025
В Лаборатории Касперского назвали схемы мошенников в начале учебного года
Российские студенты и абитуриенты остаются под прицелом мошенников - в начале осени мошенники крали их конфиденциальные данные, сообщая, что для зачисления в... РИА Новости, 10.10.2025
общество, антон иванов, лаборатория касперского
Общество, Антон Иванов, Лаборатория Касперского
В Лаборатории Касперского назвали схемы мошенников в начале учебного года

В Лаборатории Касперского рассказали про схемы мошенников с абитуриентами

Вывеска у здания компании "Лаборатория Касперского"
Вывеска у здания компании Лаборатория Касперского
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вывеска у здания компании "Лаборатория Касперского" . Архивное фото
СИРИУС, 10 окт - РИА Новости. Российские студенты и абитуриенты остаются под прицелом мошенников - в начале осени мошенники крали их конфиденциальные данные, сообщая, что для зачисления в вуз якобы нужно обновить анкету на "Госуслугах", рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов.
"Cтуденты и абитуриенты оставались целями злоумышленников. По легенде мошенников, потенциальным жертвам необходимо было обновить анкету через "Госуслуги" якобы для зачисления в институт. Далее злоумышленники просили назвать код из смс от "Госуслуг", чтобы получить доступ к аккаунту жертвы в сервисе", - сказал он на полях форума Finopolis, комментируя атаки на подростков в период начала учебного года.
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Россиян предупредили о риске получения мошенниками дубликата SIM-карты
Вчера, 10:49
Иванов напомнил, что в этом году злоумышленники также активно пытались обманывать россиян, используя легенды, связанные с доставкой цветов к праздникам - 8 Марта и 1 Сентября. Жертве приходили смс и поступали звонки якобы о доставке подарка или цветов.
Цель злоумышленников - выманить код от важного информационного сервиса. В такие моменты потенциальная жертва может не распознать угрозу и, не задумываясь, называть этот код мошеннику.
"8 марта сообщение о доставке цветов и подарков может вызывать меньше удивления. В этом плане бдительность снижается. Мошенники всем этим пользуются", - пояснил Иванов.
Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, в "Лаборатории Касперского" порекомендовали критически относиться к любым внезапным звонкам и входящим сообщениям в почте и мессенджерах, не переходить по ссылкам и не скачивать файлы из сомнительных переписок и никому не сообщать конфиденциальные данные, в том числе коды из смс и push-уведомлений.
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В МВД раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов
9 октября, 02:39
 
