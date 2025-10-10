В Лаборатории Касперского назвали схемы мошенников в начале учебного года

СИРИУС, 10 окт - РИА Новости. Российские студенты и абитуриенты остаются под прицелом мошенников - в начале осени мошенники крали их конфиденциальные данные, сообщая, что для зачисления в вуз якобы нужно обновить анкету на "Госуслугах", рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов.

"Cтуденты и абитуриенты оставались целями злоумышленников. По легенде мошенников, потенциальным жертвам необходимо было обновить анкету через "Госуслуги" якобы для зачисления в институт. Далее злоумышленники просили назвать код из смс от "Госуслуг", чтобы получить доступ к аккаунту жертвы в сервисе", - сказал он на полях форума Finopolis, комментируя атаки на подростков в период начала учебного года.

Иванов напомнил, что в этом году злоумышленники также активно пытались обманывать россиян, используя легенды, связанные с доставкой цветов к праздникам - 8 Марта и 1 Сентября. Жертве приходили смс и поступали звонки якобы о доставке подарка или цветов.

Цель злоумышленников - выманить код от важного информационного сервиса. В такие моменты потенциальная жертва может не распознать угрозу и, не задумываясь, называть этот код мошеннику.

"8 марта сообщение о доставке цветов и подарков может вызывать меньше удивления. В этом плане бдительность снижается. Мошенники всем этим пользуются", - пояснил Иванов.