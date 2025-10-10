У берегов Камчатки зафиксировали семь афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт - РИА Новости. Семь афтершоков магнитудой до 5,8 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах подземные толчки ощущались дважды, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано 16 афтершоков магнитудой до 5,0, ни один из них не ощущался.
"За сутки произошло семь афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,8. В населенных пунктах подземные толчки ощущались два раза", - говорится в Telegram-канале ведомства.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.