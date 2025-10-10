https://ria.ru/20251010/kadyrov-2047406879.html
Кадыров намерен объявить 2026 год годом горных территорий
Кадыров намерен объявить 2026 год годом горных территорий - РИА Новости, 10.10.2025
Кадыров намерен объявить 2026 год годом горных территорий
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 2026 год будет объявлен годом горных территорий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T00:13:00+03:00
2025-10-10T00:13:00+03:00
2025-10-10T00:26:00+03:00
грозный
гудермес
шали
рамзан кадыров
общество
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152254_0:549:2047:1700_1920x0_80_0_0_561b66921d7e0176a94a972540de24f6.jpg
https://ria.ru/20250906/kadyrov-2040146773.html
грозный
гудермес
шали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152254_0:303:2047:1838_1920x0_80_0_0_10196fce6f00398ff9e5a61814808a26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, гудермес, шали, рамзан кадыров, общество, чеченская республика (чечня)
Грозный, Гудермес, Шали, Рамзан Кадыров, Общество, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров намерен объявить 2026 год годом горных территорий
Кадыров сообщил о планах объявить 2026 год годом горных территорий