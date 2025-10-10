Рейтинг@Mail.ru
Кадыров намерен объявить 2026 год годом горных территорий
00:13 10.10.2025 (обновлено: 00:26 10.10.2025)
Кадыров намерен объявить 2026 год годом горных территорий
грозный, гудермес, шали, рамзан кадыров, общество, чеченская республика (чечня)
Грозный, Гудермес, Шали, Рамзан Кадыров, Общество, Чеченская республика (Чечня)
© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 9 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 2026 год будет объявлен годом горных территорий, передает корреспондент РИА Новости.
"Нет, когда добрые дела делаешь - не устаешь. Мы берем самое лучшее от лучших государств и используем это в Грозном, в Гудермесе, в Шалях. Мы планируем следующий год объявить годом горных территорий. Строятся в Ведучи, в Казеной-Ам гостиницы, и мы хотим в Нашха построить спортивный комплекс, спа-центр", - заявил Кадыров в рамках открытия в Грозном обновленной улицы имени Абузара Айдамирова.
Грозный, Гудермес, Шали, Рамзан Кадыров, Общество, Чеченская республика (Чечня)
 
 
