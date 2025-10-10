В России одобрили увеличение налогового вычета по долгосрочным сбережениям

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взнос по долгосрочным сбережениям для налогового вычета для семей увеличится до 1 миллиона рублей на обоих родителей, соответствующие поправки одобрил кабмин, сообщает Минфин РФ.

"Правительство РФ одобрило подготовленные Минфином России поправки в Налоговый кодекс об увеличении налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений с 400 до 500 тысяч рублей на каждого родителя... Таким образом, максимальная сумма налогового вычета для семьи составит 1 млн рублей", - говорится в материалах на сайте министерства.

"В случае принятия поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года", - отмечается там.

Вычет будет предусмотрен в каждом налоговом периоде в течение всего срока действия договора по продуктам долгосрочных сбережений, пояснили в Минфине

"Получить единый налоговый вычет в размере до 500 тысяч рублей можно будет каждому родителю на сумму вложений в долгосрочные сбережения в случаях, когда превышение стандартного вычета связано со взносами в пользу их детей. Повышенный налоговый вычет по семейным инструментам сбережений можно будет получать до достижения ребенком 18 лет или 24 лет, если он учится очно", - отмечается в материалах.

Инициатива подготовлена по поручению президента РФ и направлена на создание дополнительных налоговых стимулов для семейных инструментов сбережений, напомнили в министерстве.