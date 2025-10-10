На Сахалине спасли краснокнижную кабаргу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 окт — РИА Новости. В Южно-Сахалинске спасли и вернули обратно в лес краснокнижную кабаргу, заблудившуюся в коттеджном поселке, сообщили РИА Новости в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства.

"Оленя, случайно оказавшегося в городской среде, заметили неравнодушные жители областного центра и сообщили о происшествии специалистам, которые поймали редкое животное. Его обследовал ветеринарный врач и констатировал, что кабарга не получила травм и полностью готова к возвращению в естественную среду обитания. После осмотра ее выпустили в безопасной лесной зоне, подальше от города", — рассказал представитель пресс-службы ведомства.