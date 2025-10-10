https://ria.ru/20251010/kabarga-2047421337.html
На Сахалине спасли краснокнижную кабаргу
На Сахалине спасли краснокнижную кабаргу - РИА Новости, 10.10.2025
На Сахалине спасли краснокнижную кабаргу
В Южно-Сахалинске спасли и вернули обратно в лес краснокнижную кабаргу, заблудившуюся в коттеджном поселке, сообщили РИА Новости в региональном агентстве... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T04:17:00+03:00
2025-10-10T04:17:00+03:00
2025-10-10T10:49:00+03:00
хорошие новости
происшествия
сахалинская область
южно-сахалинск
россия
сахалин
сахалинская область
южно-сахалинск
россия
сахалин
На Сахалине спасли краснокнижную кабаргу
На Сахалине спасли попавшую в коттеджный поселок кабаргу
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 окт — РИА Новости. В Южно-Сахалинске спасли и вернули обратно в лес краснокнижную кабаргу, заблудившуюся в коттеджном поселке, сообщили РИА Новости в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства.
"Оленя, случайно оказавшегося в городской среде, заметили неравнодушные жители областного центра и сообщили о происшествии специалистам, которые поймали редкое животное. Его обследовал ветеринарный врач и констатировал, что кабарга не получила травм и полностью готова к возвращению в естественную среду обитания. После осмотра ее выпустили в безопасной лесной зоне, подальше от города", — рассказал представитель пресс-службы ведомства.
Он особо отметил участников спасательной операции, в том числе специалистов Сахалинского лесничества, представителей регионального агентства ветеринарии, компании "Сахалинская энергия", директора благотворительного фонда "Зеленый Сахалин" Александра Иванова, а также оперативную группу агентства по регулированию численности охотничьих ресурсов.
Сахалинская кабарга занесена в региональную Красную книгу как подвид с сокращающейся численностью и в Красную книгу России
— как животное, находящееся под угрозой исчезновения.