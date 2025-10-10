https://ria.ru/20251010/izrail-2047461609.html
В офисе Нетаньяху рассказали, когда Израиль ожидает освобождения заложников
В офисе Нетаньяху рассказали, когда Израиль ожидает освобождения заложников - РИА Новости, 10.10.2025
В офисе Нетаньяху рассказали, когда Израиль ожидает освобождения заложников
Израиль ожидает, что заложники будут освобождены из сектора Газа в понедельник или во вторник, заявил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2025
В офисе Нетаньяху рассказали, когда Израиль ожидает освобождения заложников
