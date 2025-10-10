Рейтинг@Mail.ru
В Испании назвали решение Нобелевского комитета провокацией - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/ispanija-2047626556.html
В Испании назвали решение Нобелевского комитета провокацией
В Испании назвали решение Нобелевского комитета провокацией - РИА Новости, 10.10.2025
В Испании назвали решение Нобелевского комитета провокацией
Присуждение Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо стало провокацией против народа Венесуэлы, заявил РИА Новости депутат парламента испанской Андалусии XI... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T21:16:00+03:00
2025-10-10T21:16:00+03:00
в мире
венесуэла
андалусия
испания
владимир путин
нобелевская премия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753316646_0:204:1921:1285_1920x0_80_0_0_3393240d926a8bf674175f4b66362d8a.jpg
https://ria.ru/20251010/premiya-2047565252.html
https://ria.ru/20251010/posol-2047519134.html
венесуэла
андалусия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753316646_42:0:1921:1409_1920x0_80_0_0_abe3396afe7769765167c8af293e0f59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, андалусия, испания, владимир путин, нобелевская премия
В мире, Венесуэла, Андалусия, Испания, Владимир Путин, Нобелевская премия
В Испании назвали решение Нобелевского комитета провокацией

Депутат Кастильо назвал провокацией присуждение Мачадо Нобелевской премии мира

© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo Нобелевская медаль
Нобелевская медаль - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo
Нобелевская медаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Присуждение Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо стало провокацией против народа Венесуэлы, заявил РИА Новости депутат парламента испанской Андалусии XI созыва, советник от Объединенной левой партии в парламенте Андалусии и Центральном комитете Коммунистической партии Испании Исмаэль Санчес Кастильо.
В пятницу Нобелевский комитет в Осло заявил, что премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Представитель Белого дома, комментируя решение комитета, заявил, что для этой организации политика важнее самого мира. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Нобелевский комитет не раз присуждал премию мира тем, кто для мира ничего не сделал, что нанесло авторитету награды огромный ущерб.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин прокомментировал слова Зеленского о Нобелевской премии для Трампа
Вчера, 16:46
"То, что Мария Корина Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира, - это не анекдот и не просто медийная чушь. Это преступная и фашистская провокация против благородного, достойного и мужественного народа: народа Венесуэлы", - заявил собеседник агентства.
По его словам, сама идея присудить высшую награду за мир человеку, который поощрял уличное насилие, призывал к экономическим санкциям против своей страны и открыто выступал за иностранное вмешательство, показывает, насколько мировые СМИ и политические силы готовы искажать правду, чтобы навязать свою точку зрения.
"Мария Корина Мачадо не олицетворяет ни демократии, ни мира. Она олицетворяет классовую ненависть, презрение к бедным, отказ от национального суверенитета в пользу американского империализма и увековечение элитарной и эксклюзивной модели", - отметил он.
Депутат добавил, что Мачадо активно участвовала в попытках переворотов, в протестах венесуэльской оппозиции, которые привели к гибели людей и хаосу на улицах, а также в экономической блокаде, которая принесла множество страданий венесуэльскому народу.
"Народ Венесуэлы не забыл о санкциях, которые мешают или затрудняют закупку медикаментов, товаров первой необходимости, продуктов питания. Всё это не было результатом стихийного бедствия или неэффективного управления: это было результатом стратегии, разработанной такими людьми, как Мачадо, которые предпочли видеть свою страну на коленях, чем принять суверенный курс, избранный народом", - считает Исмаэль Санчес Кастильо.
По его мнению, награждать в подобном случае человека Нобелевской премией мира - это "оскорбление здравого смысла, памяти жертв и самого духа премии".
"Попытка представить Мачадо "женщиной мира" не наивна: это часть символической и культурной войны против освободительных процессов в Латинской Америке. Они стремятся обелить самых реакционных правых и криминализировать правительства, защищающие национальный суверенитет", - сказал политик.
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Посол России прокомментировал вручение премии мира Мачадо
Вчера, 14:20
 
В миреВенесуэлаАндалусияИспанияВладимир ПутинНобелевская премия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала