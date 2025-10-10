В Испании назвали решение Нобелевского комитета провокацией

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Присуждение Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо стало провокацией против народа Венесуэлы, заявил РИА Новости депутат парламента испанской Андалусии XI созыва, советник от Объединенной левой партии в парламенте Андалусии и Центральном комитете Коммунистической партии Испании Исмаэль Санчес Кастильо.

В пятницу Нобелевский комитет в Осло заявил, что премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Представитель Белого дома, комментируя решение комитета, заявил, что для этой организации политика важнее самого мира. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Нобелевский комитет не раз присуждал премию мира тем, кто для мира ничего не сделал, что нанесло авторитету награды огромный ущерб.

"То, что Мария Корина Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира, - это не анекдот и не просто медийная чушь. Это преступная и фашистская провокация против благородного, достойного и мужественного народа: народа Венесуэлы", - заявил собеседник агентства.

По его словам, сама идея присудить высшую награду за мир человеку, который поощрял уличное насилие, призывал к экономическим санкциям против своей страны и открыто выступал за иностранное вмешательство, показывает, насколько мировые СМИ и политические силы готовы искажать правду, чтобы навязать свою точку зрения.

"Мария Корина Мачадо не олицетворяет ни демократии, ни мира. Она олицетворяет классовую ненависть, презрение к бедным, отказ от национального суверенитета в пользу американского империализма и увековечение элитарной и эксклюзивной модели", - отметил он.

Депутат добавил, что Мачадо активно участвовала в попытках переворотов, в протестах венесуэльской оппозиции, которые привели к гибели людей и хаосу на улицах, а также в экономической блокаде, которая принесла множество страданий венесуэльскому народу.

"Народ Венесуэлы не забыл о санкциях, которые мешают или затрудняют закупку медикаментов, товаров первой необходимости, продуктов питания. Всё это не было результатом стихийного бедствия или неэффективного управления: это было результатом стратегии, разработанной такими людьми, как Мачадо, которые предпочли видеть свою страну на коленях, чем принять суверенный курс, избранный народом", - считает Исмаэль Санчес Кастильо.

По его мнению, награждать в подобном случае человека Нобелевской премией мира - это "оскорбление здравого смысла, памяти жертв и самого духа премии".