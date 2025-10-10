https://ria.ru/20251010/ispanija-2047565030.html
В Испании раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира
Генсек Беларра: Нобелевскую премию мира сейчас получают военные преступники
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь испанской левой партии Podemos Ионе Беларра выразила несогласие с результатами присуждения Нобелевской премии мира в этой году, отметив, что теперь ее вручают "путчистам и военным преступникам".
В пятницу Нобелевский комитет в Осло
заявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.
"Нобелевскую премию мира сейчас получают путчисты и военные преступники", - написала Беларра в социальной сети X.
Также она добавила, что в последние годы уровень престижа международных институтов, которые стремятся отражать требования человечества, чрезвычайно низкий.
Решение о присуждении Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо является очередным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы
, заявил РИА Новости посол России
в Норвегии Николай Корчунов
. По его словам, это решение Нобелевского комитета в Осло стало результатом деформации и подмены критериев присуждения Нобелевской премии.