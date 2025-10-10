В Испании раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь испанской левой партии Podemos Ионе Беларра выразила несогласие с результатами присуждения Нобелевской премии мира в этой году, отметив, что теперь ее вручают "путчистам и военным преступникам".