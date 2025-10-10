Рейтинг@Mail.ru
В Испании раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира
16:45 10.10.2025
В Испании раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира
в мире, осло, венесуэла, россия, николай корчунов, podemos
В мире, Осло, Венесуэла, Россия, Николай Корчунов, Podemos
© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo Нобелевская медаль
© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo
Нобелевская медаль. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь испанской левой партии Podemos Ионе Беларра выразила несогласие с результатами присуждения Нобелевской премии мира в этой году, отметив, что теперь ее вручают "путчистам и военным преступникам".
В пятницу Нобелевский комитет в Осло заявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.
"Нобелевскую премию мира сейчас получают путчисты и военные преступники", - написала Беларра в социальной сети X.
Также она добавила, что в последние годы уровень престижа международных институтов, которые стремятся отражать требования человечества, чрезвычайно низкий.
Решение о присуждении Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо является очередным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов. По его словам, это решение Нобелевского комитета в Осло стало результатом деформации и подмены критериев присуждения Нобелевской премии.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин: Нобелевскую премию не раз давали тем, кто для мира ничего не сделал
