Инфляция в России в сентябре составила 0,34 процента

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Инфляция в России в сентябре составила 0,34% в месячном выражении после дефляции в 0,4% в августе, в годовом - 7,98% после 8,14% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.

"В сентябре 2025 года по сравнению с августом 2025 года индекс потребительских цен составил 100,34%, по сравнению с декабрем 2024 года - 104,29%", - говорится в публикации ведомства.

На продовольственные товары в сентябре цены выросли на 0,03% в месячном выражении после снижения на 0,91% в августе; в годовом - выросли на 9,46%.

Рост цен на непродовольственные товары в прошлом месяце ускорился до 0,59% после 0,42% месяцем ранее, в годовом выражении цены выросли на 3,85%. Услуги в сентябре подорожали на 0,47% в месячном выражении и на 11,09% - к сентябрю прошлого года.