В Индонезии объявили угрозу цунами

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Угроза цунами объявлена для отдельных регионов в Индонезии после землетрясения у берегов Филиппин, передает агентство Рейтер со ссылкой на геофизическую службу страны.

Угроза цунами объявлена для провинций Северный Сулавеси и Папуа. Сообщается о риске того, что на эти районы обрушатся волны цунами высотой до 50 сантиметров.