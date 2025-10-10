Рейтинг@Mail.ru
05:43 10.10.2025
В Индонезии объявили угрозу цунами

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкВид на город Джакарта
Вид на город Джакарта - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Вид на город Джакарта. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Угроза цунами объявлена для отдельных регионов в Индонезии после землетрясения у берегов Филиппин, передает агентство Рейтер со ссылкой на геофизическую службу страны.
Ранее Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,4 у побережья Филиппин.
Угроза цунами объявлена для провинций Северный Сулавеси и Папуа. Сообщается о риске того, что на эти районы обрушатся волны цунами высотой до 50 сантиметров.
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
3 мая, 16:30
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
