https://ria.ru/20251010/indonezija-2047425867.html
В Индонезии объявили угрозу цунами
В Индонезии объявили угрозу цунами - РИА Новости, 10.10.2025
В Индонезии объявили угрозу цунами
Угроза цунами объявлена для отдельных регионов в Индонезии после землетрясения у берегов Филиппин, передает агентство Рейтер со ссылкой на геофизическую службу... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T05:43:00+03:00
2025-10-10T05:43:00+03:00
2025-10-10T05:43:00+03:00
в мире
филиппины
индонезия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153134/43/1531344322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a725be9dbb91071d700fce7862b63b8.jpg
https://ria.ru/20250503/zemletrjasenie-2014790028.html
филиппины
индонезия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153134/43/1531344322_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_052f00e15303baf8ce4260ddb771afff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины, индонезия, сша
В мире, Филиппины, Индонезия, США
В Индонезии объявили угрозу цунами
В Индонезии объявили угрозу цунами после землетрясения у Филиппин
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Угроза цунами объявлена для отдельных регионов в Индонезии после землетрясения у берегов Филиппин, передает агентство Рейтер со ссылкой на геофизическую службу страны.
Ранее Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,4 у побережья Филиппин.
Угроза цунами объявлена для провинций Северный Сулавеси и Папуа. Сообщается о риске того, что на эти районы обрушатся волны цунами высотой до 50 сантиметров.