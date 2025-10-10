Станислав Близнюк: не стоит торопиться с регулированием ИИ

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В России не стоит торопиться с введением регулирования искусственного интеллекта, которое может затормозить разработку и применение новых технологий в финтехе и других отраслях, считает президент Т-Технологий Станислав Близнюк.

Выступая на сессии "Человек в эпоху финтеха: защита или гиперопека?" в рамках форума "Финополис-2025 Близнюк высказал мнение, что "регулировать надо пока не сам искусственный интеллект, а тех, кто его еще не использует, потому что нужно пользоваться разным отраслям новыми возможностями, и тем самым понимать те преимущества, те плюсы ИИ, о которых мы, возможно, еще не знаем".

По его мнению, применение такого подхода в банковской сфере станет "очень хорошим примером другим отраслям, всему рынку".

"Эта технология пока не достигла такого состояния, чтобы ее регулировать. И надо чтобы все больше участников ее использовали. А мы как отрасль, конечно, поможем", - резюмировал Близнюк.

Как сообщалось, глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках сессии на форуме отметила, что жесткое регулирование, "диктат регулятора" остановит инновации, но при этом совсем в его отсутствие многочисленные нарушения могут заставить людей отвернуться от финансового рынка, поэтому здесь нужно "отсечь крайности".

Также глава регулятора задалась вопросом, как можно адаптировать систему защиты прав потребителя на финансовом рынке к эпохе финтеха. "Мне кажется, такая адаптация абсолютно необходима, и такой разговор уже назрел. А почему он назрел? Потому что происходят кардинальные изменения расклада потребительских рисков на финансовом рынке. И не последнюю очередь играет в этом роль именно технология", - пояснила она.