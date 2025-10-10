В ГД призвали проверить полицию после трагедии с выброшенным ребенком в Уфе

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Республики Башкортостан Иван Сухарев (ЛДПР) направил обращение в прокуратуру региона с просьбой организовать проверку из-за несвоевременного реагирования сотрудников правоохранительных органов Уфы на вызов по адресу, где отец выбросил из окна свою трехлетнюю дочь, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В документе отмечается, что сигналы от соседей в полицию начали поступать с 7.00 утра. По словам парламентария, очевидцы сообщали правоохранительным органам, что мужчина затопил квартиру этажом ниже, разгромил свое жилье и выбросил вещи на улицу.