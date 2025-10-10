https://ria.ru/20251010/gosduma-2047594645.html
В ГД призвали проверить полицию после трагедии с выброшенным ребенком в Уфе
В ГД призвали проверить полицию после трагедии с выброшенным ребенком в Уфе - РИА Новости, 10.10.2025
В ГД призвали проверить полицию после трагедии с выброшенным ребенком в Уфе
Депутат Госдумы от Республики Башкортостан Иван Сухарев (ЛДПР) направил обращение в прокуратуру региона с просьбой организовать проверку из-за несвоевременного... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T18:24:00+03:00
2025-10-10T18:24:00+03:00
2025-10-10T18:24:00+03:00
происшествия
уфа
республика башкортостан
иван сухарев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
https://ria.ru/20251009/ufa-2047218255.html
https://ria.ru/20251010/sostoyanie-2047498432.html
уфа
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, республика башкортостан, иван сухарев, госдума рф
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан, Иван Сухарев, Госдума РФ
В ГД призвали проверить полицию после трагедии с выброшенным ребенком в Уфе
Депутат Сухарев призвал проверить полицию после трагедии с ребенком в Уфе
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Республики Башкортостан Иван Сухарев (ЛДПР) направил обращение в прокуратуру региона с просьбой организовать проверку из-за несвоевременного реагирования сотрудников правоохранительных органов Уфы на вызов по адресу, где отец выбросил из окна свою трехлетнюю дочь, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В четверг утром в Уфе
в доме на улице Ульяновых ребёнка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
"Прошу вас поручить провести проверку по данному инциденту, в том числе на предмет возможного наркотического или алкогольного опьянения отца ребенка и наличия у него психического расстройства, ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также несвоевременного принятия мер реагирования сотрудниками правоохранительных органов, принять меры прокурорского реагирования и взять данную ситуацию на личный контроль", - сказано в обращении на имя прокурора Республики Башкортостан
Игоря Пантюшина.
В документе отмечается, что сигналы от соседей в полицию начали поступать с 7.00 утра. По словам парламентария, очевидцы сообщали правоохранительным органам, что мужчина затопил квартиру этажом ниже, разгромил свое жилье и выбросил вещи на улицу.
"Однако, по информации очевидцев, правоохранители прибыли на место лишь спустя два часа - уже после того, как была выброшена девочка", - подчеркнул Сухарев
.