В ГД призвали проверить полицию после трагедии с выброшенным ребенком в Уфе
18:24 10.10.2025
В ГД призвали проверить полицию после трагедии с выброшенным ребенком в Уфе
В ГД призвали проверить полицию после трагедии с выброшенным ребенком в Уфе
В ГД призвали проверить полицию после трагедии с выброшенным ребенком в Уфе
Депутат Госдумы от Республики Башкортостан Иван Сухарев (ЛДПР) направил обращение в прокуратуру региона с просьбой организовать проверку из-за несвоевременного...
происшествия
уфа
республика башкортостан
иван сухарев
госдума рф
уфа
республика башкортостан
Новости
происшествия, уфа, республика башкортостан, иван сухарев, госдума рф
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан, Иван Сухарев, Госдума РФ
В ГД призвали проверить полицию после трагедии с выброшенным ребенком в Уфе

Депутат Сухарев призвал проверить полицию после трагедии с ребенком в Уфе

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Автомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Республики Башкортостан Иван Сухарев (ЛДПР) направил обращение в прокуратуру региона с просьбой организовать проверку из-за несвоевременного реагирования сотрудников правоохранительных органов Уфы на вызов по адресу, где отец выбросил из окна свою трехлетнюю дочь, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В четверг утром в Уфе в доме на улице Ульяновых ребёнка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Житель Уфы, сбросивший дочь с четвертого этажа, 15 лет лечился у психиатра
9 октября, 10:19
Житель Уфы, сбросивший дочь с четвертого этажа, 15 лет лечился у психиатра
9 октября, 10:19
"Прошу вас поручить провести проверку по данному инциденту, в том числе на предмет возможного наркотического или алкогольного опьянения отца ребенка и наличия у него психического расстройства, ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также несвоевременного принятия мер реагирования сотрудниками правоохранительных органов, принять меры прокурорского реагирования и взять данную ситуацию на личный контроль", - сказано в обращении на имя прокурора Республики Башкортостан Игоря Пантюшина.
В документе отмечается, что сигналы от соседей в полицию начали поступать с 7.00 утра. По словам парламентария, очевидцы сообщали правоохранительным органам, что мужчина затопил квартиру этажом ниже, разгромил свое жилье и выбросил вещи на улицу.
"Однако, по информации очевидцев, правоохранители прибыли на место лишь спустя два часа - уже после того, как была выброшена девочка", - подчеркнул Сухарев.
Врачи стабилизировали состояние девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
Вчера, 12:53
Врачи стабилизировали состояние девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
Вчера, 12:53
 
Происшествия Уфа Республика Башкортостан Иван Сухарев Госдума РФ
 
 
