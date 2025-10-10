Рейтинг@Mail.ru
"Даром это не пройдет". Вашингтон предупредили о серьезной опасности - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 10.10.2025 (обновлено: 08:01 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/gosdolg-2047361643.html
"Даром это не пройдет". Вашингтон предупредили о серьезной опасности
"Даром это не пройдет". Вашингтон предупредили о серьезной опасности - РИА Новости, 10.10.2025
"Даром это не пройдет". Вашингтон предупредили о серьезной опасности
Дональду Трампу пока не удалось взять госдолг под контроль: несмотря на принятые меры, сумма быстро увеличивается — плюс 2,2 триллиона долларов за год. Такая... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T08:00:00+03:00
2025-10-10T08:01:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
мвф
федеральная резервная система сша
украина
доллар
госдолг сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047231249_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_89068b505ae56ff0adcbc9bb5bb77fd6.jpg
https://ria.ru/20251004/gosdolg-2046317077.html
https://ria.ru/20251005/zoloto-2046175667.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047231249_155:0:2822:2000_1920x0_80_0_0_842f4c4c75e6d0e8cb74bbbf234c84a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, мвф, федеральная резервная система сша, украина, доллар, госдолг сша
В мире, США, Дональд Трамп, МВФ, Федеральная резервная система США, Украина, Доллар, госдолг США
"Даром это не пройдет". Вашингтон предупредили о серьезной опасности

МВФ: политика Трампа подстегнет инфляцию по всему миру

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время круглого стола в Государственной столовой Белого дома
Госсекретарь США Марко Рубио и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время круглого стола в Государственной столовой Белого дома - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время круглого стола в Государственной столовой Белого дома
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Дональду Трампу пока не удалось взять госдолг под контроль: несмотря на принятые меры, сумма быстро увеличивается — плюс 2,2 триллиона долларов за год. Такая динамика угрожает не только американской, но и мировой стабильности, предупреждает Международный валютный фонд (МВФ). О глобальных рисках — в материале РИА Новости.

Тревожная динамика

Уже четвертый год подряд госдолг США растет опережающими темпами. Завершившийся 30 сентября финансовый год показал прибавку свыше двух триллионов долларов, а общая сумма достигла 37,64 триллиона — абсолютный рекорд. Максимальный рост суверенной задолженности в Штатах был в 2020-м: масштабные программы поддержки экономики на фоне коронавируса привели тогда к скачку в 4,2 триллиона долларов. В 2021-м темпы роста вернулись к привычной отметке — 1,5 триллиона. Но уже через год на фоне повышения ставки ФРС цифры достигли 2,5 триллиона. Динамика сохранилась: 2,2 триллиона в 2023-м, 2,3 — в 2024-м и, наконец, 2,2 — в 2025-м.
В целом за последние 25 лет было два мощных скачка, и оба связаны с кризисами, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. Первый — в 2008 году, когда государство спасало от банкротства финансовую систему за счет рекапитализации банков, выкупа проблемных активов и оказания финансовым институтам масштабной финансовой поддержки. Второй — в 2020-м: из-за беспрецедентных мер по сдерживанию пандемии мировая экономика фактически остановилась, и правительствам пришлось тратить триллионы долларов на поддержку бизнеса и домохозяйств. Дефицит бюджета США вырос до 15,2 процента ВВП, что стало максимумом с 1945-го — и госдолг достиг 126 процентов ВВП.
© ИнфографикаРост госдолга США
Рост госдолга США
© Инфографика
Рост госдолга США

Причины на поверхности

Сейчас дефицит бюджета снизился, но остается повышенным для экономики вне состояния кризиса, что, в свою очередь, не позволяет снижать долговую нагрузку, объясняет Беленькая. Дополнительные проблемы создает налоговая реформа, принятая в первый срок президенства Трампа, сложностей добавляют также инициативы демократической администрации по увеличению расходов на социальную политику, поддержку возобновляемой энергетики, производство полупроводников.
"Налоговые льготы 2017-го сильно сократили доходы бюджета. После их восстановления в прошлом году темпы роста долга удвоились по сравнению со средними показателями за 25 лет", — указывает заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Госдолг США за два дня вырос почти на 360 миллиардов долларов
4 октября, 07:08
А подорожавшие на фоне ужесточения ДКП кредиты только усугубили ситуацию, увеличив расходы на обслуживание долга.
"По мере роста ставок и объема долга расходы на выплату процентов растут экспоненциально. В этом году процентные платежи достигли 1,2 триллиона долларов — это 25 процентов всех бюджетных расходов", — указывает инвестиционный советник в реестре Банка России и партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев.
Наконец, много денег уходит на помощь Украине, Израилю и прочие военные траты, добавляет Матюшенков.
В результате государство получает хронический бюджетный дефицит: рост долга влечет за собой увеличение процентных платежей. Отсюда — сокращение средств на социальные программы. В итоге занимать приходится еще больше. Отметим, что в последний раз доходы Штатов превышали расходы в 2001-м.
© AP Photo / Senior Airman Stephani BargeПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Senior Airman Stephani Barge
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США

Закономерные следствия

До сих пор Вашингтон просто поднимал потолок госдолга, однако бесконтрольные заимствования не решают проблемы несоответствия доходов и расходов, а потому крайне опасны, предупреждают эксперты.
Каждый доллар, направленный на обслуживание долга, сокращает финансирование инфраструктуры, образования и здравоохранения, что подрывает долгосрочный экономический рост и технологическое развитие. "Законодательство США предусматривает, что в случае приближения к потолку конгресс обязан принимать меры во избежание дефолта, в том числе повышение лимита и даже его отмену. В последние годы это происходит регулярно", — напоминает Матюшенков.
В конечном итоге такая политика ведет к потере доверия и сокращению инвестиционных возможностей. Крупные державы (Китай, Россия, Индия) активно отказываются от расчетов в долларах, особенно в рамках БРИКС. Инвесторы массово переходят к устойчивым инвестициям — золото, биткоин и серебро, что подрывает статус доллара как главной резервной валюты.
Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Запас прочности на исходе. США теряют главный рычаг давления
5 октября, 08:00
"Крупнейшие агентства уже снизили кредитный рейтинг США с высшего уровня ААА на одну ступень. Потенциально увеличение рисков долговой и бюджетной сбалансированности может означать более высокую стоимость заимствований для страны на долгосрочную перспективу", — добавляет Беленькая.
К такому же выводу приходит и МВФ. Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева заявила: "Рост долга приводит к увеличению процентных платежей, оказывает давление на стоимость заимствований, ограничивает другие расходы, а также снижает способность правительств смягчать шоки". Она предупредила, что текущая динамика вызывает серьезные опасения: согласно прогнозам, к 2029-му глобальный госдолг превзойдет объем всей мировой экономики. Активнее других этому способствуют развитые и развивающиеся экономики, а наибольшая доля — у США.
© ИнфографикаРост госдолга США
Рост госдолга США
© Инфографика
Рост госдолга США
Снижение темпов заимствования требует жестких структурных реформ, сочетающих ответственное управление расходами, рост доходов и поддержку экономического потенциала, подчеркивает Варфоломеев.
Но пока американское правительство пытается решить вопрос за счет агрессивной политики пошлин и навязывания ЕС инвестиционных обязательств. Аналитики сходятся во мнении, что такой подход неэффективен. Более того, глава МВФ считает, что в результате Штаты столкнутся с повышением темпов инфляции, а предназначавшиеся для них товары хлынут в другие страны. Что, в свою очередь, выльется в новый виток торговых войн.
 
В миреСШАДональд ТрампМВФФедеральная резервная система СШАУкраинаДолларгосдолг США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала