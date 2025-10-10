Госсекретарь США Марко Рубио и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время круглого стола в Государственной столовой Белого дома

"Даром это не пройдет". Вашингтон предупредили о серьезной опасности

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Дональду Трампу пока не удалось взять госдолг под контроль: несмотря на принятые меры, сумма быстро увеличивается — плюс 2,2 триллиона долларов за год. Такая динамика угрожает не только американской, но и мировой стабильности, предупреждает Международный валютный фонд (МВФ). О глобальных рисках — в материале РИА Новости.

Тревожная динамика

Уже четвертый год подряд госдолг США растет опережающими темпами. Завершившийся 30 сентября финансовый год показал прибавку свыше двух триллионов долларов, а общая сумма достигла 37,64 триллиона — абсолютный рекорд. Максимальный рост суверенной задолженности в Штатах был в 2020-м: масштабные программы поддержки экономики на фоне коронавируса привели тогда к скачку в 4,2 триллиона долларов. В 2021-м темпы роста вернулись к привычной отметке — 1,5 триллиона. Но уже через год на фоне повышения ставки ФРС цифры достигли 2,5 триллиона. Динамика сохранилась: 2,2 триллиона в 2023-м, 2,3 — в 2024-м и, наконец, 2,2 — в 2025-м.

В целом за последние 25 лет было два мощных скачка, и оба связаны с кризисами, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. Первый — в 2008 году, когда государство спасало от банкротства финансовую систему за счет рекапитализации банков, выкупа проблемных активов и оказания финансовым институтам масштабной финансовой поддержки. Второй — в 2020-м: из-за беспрецедентных мер по сдерживанию пандемии мировая экономика фактически остановилась, и правительствам пришлось тратить триллионы долларов на поддержку бизнеса и домохозяйств. Дефицит бюджета США вырос до 15,2 процента ВВП, что стало максимумом с 1945-го — и госдолг достиг 126 процентов ВВП.

Причины на поверхности

Сейчас дефицит бюджета снизился, но остается повышенным для экономики вне состояния кризиса, что, в свою очередь, не позволяет снижать долговую нагрузку, объясняет Беленькая. Дополнительные проблемы создает налоговая реформа, принятая в первый срок президенства Трампа, сложностей добавляют также инициативы демократической администрации по увеличению расходов на социальную политику, поддержку возобновляемой энергетики, производство полупроводников.

"Налоговые льготы 2017-го сильно сократили доходы бюджета. После их восстановления в прошлом году темпы роста долга удвоились по сравнению со средними показателями за 25 лет", — указывает заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков.

А подорожавшие на фоне ужесточения ДКП кредиты только усугубили ситуацию, увеличив расходы на обслуживание долга.

"По мере роста ставок и объема долга расходы на выплату процентов растут экспоненциально. В этом году процентные платежи достигли 1,2 триллиона долларов — это 25 процентов всех бюджетных расходов", — указывает инвестиционный советник в реестре Банка России и партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев.

Наконец, много денег уходит на помощь Украине, Израилю и прочие военные траты, добавляет Матюшенков.

В результате государство получает хронический бюджетный дефицит: рост долга влечет за собой увеличение процентных платежей. Отсюда — сокращение средств на социальные программы. В итоге занимать приходится еще больше. Отметим, что в последний раз доходы Штатов превышали расходы в 2001-м.

© AP Photo / Senior Airman Stephani Barge Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США © AP Photo / Senior Airman Stephani Barge Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США

Закономерные следствия

До сих пор Вашингтон просто поднимал потолок госдолга, однако бесконтрольные заимствования не решают проблемы несоответствия доходов и расходов, а потому крайне опасны, предупреждают эксперты.

Каждый доллар, направленный на обслуживание долга, сокращает финансирование инфраструктуры, образования и здравоохранения, что подрывает долгосрочный экономический рост и технологическое развитие. "Законодательство США предусматривает, что в случае приближения к потолку конгресс обязан принимать меры во избежание дефолта, в том числе повышение лимита и даже его отмену. В последние годы это происходит регулярно", — напоминает Матюшенков.

В конечном итоге такая политика ведет к потере доверия и сокращению инвестиционных возможностей. Крупные державы (Китай, Россия, Индия) активно отказываются от расчетов в долларах, особенно в рамках БРИКС. Инвесторы массово переходят к устойчивым инвестициям — золото, биткоин и серебро, что подрывает статус доллара как главной резервной валюты.

"Крупнейшие агентства уже снизили кредитный рейтинг США с высшего уровня ААА на одну ступень. Потенциально увеличение рисков долговой и бюджетной сбалансированности может означать более высокую стоимость заимствований для страны на долгосрочную перспективу", — добавляет Беленькая.

К такому же выводу приходит и МВФ. Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева заявила: "Рост долга приводит к увеличению процентных платежей, оказывает давление на стоимость заимствований, ограничивает другие расходы, а также снижает способность правительств смягчать шоки". Она предупредила, что текущая динамика вызывает серьезные опасения: согласно прогнозам, к 2029-му глобальный госдолг превзойдет объем всей мировой экономики. Активнее других этому способствуют развитые и развивающиеся экономики, а наибольшая доля — у США.

Снижение темпов заимствования требует жестких структурных реформ, сочетающих ответственное управление расходами, рост доходов и поддержку экономического потенциала, подчеркивает Варфоломеев.