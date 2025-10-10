ИИ-модели от Google обогнали ChatGPT-5 по качеству работы с русским языком

СИРИУС, 10 окт - РИА Новости. ИИ-модели от Google показали лучшие результаты по качеству работы с русским языком - по этому показателю они обогнали ChatGPT-5, рассказал РИА Новости ведущий инженер-исследователь MWS AI (входит в МТС Web Services) Георгий Гайков на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.

"MWS AI протестировала работу мультимодальных моделей на русском языке — моделей генеративного искусственного интеллекта нового поколения, которые умеют одновременно работать с текстом и изображениями. ChatGPT-5 не смогла войти в тройку лидеров. Лучшие результаты с наибольшим отрывом показали две модели Google — Gemini 2.5 Pro и Gemini 2.5 Flash", - сказал Гайков.

Он отметил, что третье место занял ChatGPT-4.1 mini. Четвертое и пятое место заняли Claude Sonnet 4.5 разработки американской компании Anthropic и ChatGPT-5.

Китайские модели Qwen2.5 VL и Qwen3-VL вошли в десятку лучших. По словам эксперта, их преимущество заключается в том, что они открытые. "То есть их можно дообучать на русском языке и создавать собственные модели, которые не уступают по качеству лучшим западным моделям", — подчеркнул Гайков.

Для тестирования был создан первый открытый бенчмарк MWS Vision Bench. Модели тестировались на то, насколько эффективно они умеют считывать текст с изображений, понимать структуру документа, находить необходимую информацию, распознавать расположение элементов и отвечать на сложные вопросы по содержимому.