ИИ-модели от Google обогнали ChatGPT-5 по качеству работы с русским языком - РИА Новости, 10.10.2025
06:19 10.10.2025
ИИ-модели от Google обогнали ChatGPT-5 по качеству работы с русским языком
ИИ-модели от Google обогнали ChatGPT-5 по качеству работы с русским языком
ИИ-модели от Google показали лучшие результаты по качеству работы с русским языком - по этому показателю они обогнали ChatGPT-5, рассказал РИА Новости ведущий... РИА Новости, 10.10.2025
ИИ-модели от Google обогнали ChatGPT-5 по качеству работы с русским языком

СИРИУС, 10 окт - РИА Новости. ИИ-модели от Google показали лучшие результаты по качеству работы с русским языком - по этому показателю они обогнали ChatGPT-5, рассказал РИА Новости ведущий инженер-исследователь MWS AI (входит в МТС Web Services) Георгий Гайков на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.
"MWS AI протестировала работу мультимодальных моделей на русском языке — моделей генеративного искусственного интеллекта нового поколения, которые умеют одновременно работать с текстом и изображениями. ChatGPT-5 не смогла войти в тройку лидеров. Лучшие результаты с наибольшим отрывом показали две модели Google — Gemini 2.5 Pro и Gemini 2.5 Flash", - сказал Гайков.
Он отметил, что третье место занял ChatGPT-4.1 mini. Четвертое и пятое место заняли Claude Sonnet 4.5 разработки американской компании Anthropic и ChatGPT-5.
Китайские модели Qwen2.5 VL и Qwen3-VL вошли в десятку лучших. По словам эксперта, их преимущество заключается в том, что они открытые. "То есть их можно дообучать на русском языке и создавать собственные модели, которые не уступают по качеству лучшим западным моделям", — подчеркнул Гайков.
Для тестирования был создан первый открытый бенчмарк MWS Vision Bench. Модели тестировались на то, насколько эффективно они умеют считывать текст с изображений, понимать структуру документа, находить необходимую информацию, распознавать расположение элементов и отвечать на сложные вопросы по содержимому.
"Сегодня появляется множество ИИ-моделей, но инструментов для оценки их пригодности к решению практических задач мало. Это осложняет сравнение результатов и выбор решений для бизнес-процессов. Без единых стандартов трудно определить, какая модель лучше справится с анализом документов, извлечением данных или автоматизацией обращений клиентов", — добавил Гайков.
