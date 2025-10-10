NYT: глава Пентагона ограничивает деятельность СМИ в рамках ведомства

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет ограничивает деятельность американских СМИ в рамках ведомства, сообщает издание Глава Пентагона Пит Хегсет ограничивает деятельность американских СМИ в рамках ведомства, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, пока сенат оценивал кандидатуру Хегсета на пост главы МО, телеканал NBC узнал информацию о его прошлом, в частности, о показаниях его бывшей золовки, обвинявшей его в якобы жестоком обращении со второй женой. В работе над материалом участвовала корреспондент NBC, освещающая деятельность Пентагона , Кортни Кубе. После назначения на должность Хегсет, по данным газеты, распорядился ограничить ей доступ в Пентагон, однако команда Хегсета не выполнила поручение, заявив, что МО не может выделить одно СМИ и отстранить его.

"Под его руководством министерство исключило национальные СМИ из общего рабочего пространства СМИ и вместо этого предоставило к нему доступ консервативным изданиям, ограничило возможности журналистов по перемещению по коридорам Пентагона, и в рамках последнего шага вводит ряд ограничений с указанием причин отзыва пресс-пропусков корреспондентов", - пишет издание.

По словам бывших сотрудников Пентагона, инициативы Хегсета указывают на то, что министр обороны не ладит со СМИ в невиданной степени.

"Я не помню ни одного министра обороны, а я работал с несколькими из них, который бы сказал: "Хорошо, наденьте на них оковы", - заявил изданию экс-чиновник ведомства Рэймон Дюбуа.