Рейтинг@Mail.ru
NYT: глава Пентагона ограничивает деятельность СМИ в рамках ведомства - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/glava-2047583157.html
NYT: глава Пентагона ограничивает деятельность СМИ в рамках ведомства
NYT: глава Пентагона ограничивает деятельность СМИ в рамках ведомства - РИА Новости, 10.10.2025
NYT: глава Пентагона ограничивает деятельность СМИ в рамках ведомства
Глава Пентагона Пит Хегсет ограничивает деятельность американских СМИ в рамках ведомства, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T17:39:00+03:00
2025-10-10T17:39:00+03:00
в мире
куба
пит хегсет
министерство обороны сша
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:142:2885:1765_1920x0_80_0_0_9d14802553d0aed995a41ad2d98379e2.jpg
https://ria.ru/20250930/khegset-2045399366.html
https://ria.ru/20251009/pentagon-2047178305.html
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:0:2564:1923_1920x0_80_0_0_065a9752e0a0f3a3a8feef19c4408b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, пит хегсет, министерство обороны сша, nbc
В мире, Куба, Пит Хегсет, Министерство обороны США, NBC
NYT: глава Пентагона ограничивает деятельность СМИ в рамках ведомства

NYT: глава Пентагона Пит Хегсет ограничивает работу СМИ в рамках ведомства

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет ограничивает деятельность американских СМИ в рамках ведомства, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, пока сенат оценивал кандидатуру Хегсета на пост главы МО, телеканал NBC узнал информацию о его прошлом, в частности, о показаниях его бывшей золовки, обвинявшей его в якобы жестоком обращении со второй женой. В работе над материалом участвовала корреспондент NBC, освещающая деятельность Пентагона, Кортни Кубе. После назначения на должность Хегсет, по данным газеты, распорядился ограничить ей доступ в Пентагон, однако команда Хегсета не выполнила поручение, заявив, что МО не может выделить одно СМИ и отстранить его.
Пит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико. 30 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Хегсет рассказал о новой миссии Пентагона
30 сентября, 15:23
"Под его руководством министерство исключило национальные СМИ из общего рабочего пространства СМИ и вместо этого предоставило к нему доступ консервативным изданиям, ограничило возможности журналистов по перемещению по коридорам Пентагона, и в рамках последнего шага вводит ряд ограничений с указанием причин отзыва пресс-пропусков корреспондентов", - пишет издание.
По словам бывших сотрудников Пентагона, инициативы Хегсета указывают на то, что министр обороны не ладит со СМИ в невиданной степени.
"Я не помню ни одного министра обороны, а я работал с несколькими из них, который бы сказал: "Хорошо, наденьте на них оковы", - заявил изданию экс-чиновник ведомства Рэймон Дюбуа.
Адвокат Хегсета назвал ложной информацию о распоряжении Хегсета об отстранении Кубе и обвинил ее в "распространении заведомо ложных сведений" и назвал ее "крайне неэтичной".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Пентагоне проверили сотни сотрудников на критику Кирка, пишут СМИ
9 октября, 02:49
 
В миреКубаПит ХегсетМинистерство обороны СШАNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала