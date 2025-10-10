Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Гилмана заявил о его психических расстройствах - РИА Новости, 10.10.2025
04:42 10.10.2025
Адвокат Гилмана заявил о его психических расстройствах
Адвокат Гилмана заявил о его психических расстройствах - РИА Новости, 10.10.2025
Адвокат Гилмана заявил о его психических расстройствах
Защитник американца Роберта Гилмана, который неоднократно применял силу против российских правоохранителей, заявлял о его психических расстройствах, следует из... РИА Новости, 10.10.2025
в мире
воронеж
россия
воронежский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
россия
в мире, воронеж, россия, воронежский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Воронеж, Россия, Воронежский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Адвокат Гилмана заявил о его психических расстройствах

Защитник осужденного американца Гилмана заявлял о его психических расстройствах

© РИА Новости / Андрей Архипов | Перейти в медиабанкГражданин США Роберт Гилман
Гражданин США Роберт Гилман - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в медиабанк
Гражданин США Роберт Гилман. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Защитник американца Роберта Гилмана, который неоднократно применял силу против российских правоохранителей, заявлял о его психических расстройствах, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Центральный районный суд Воронежа в октябре 2024 года приговорил американца Роберта Гилмана, который неоднократно применял силу против правоохранителей, к семи годам и одному месяцу лишения свободы. Адвокат осужденного подала апелляцию, считая наказание слишком суровым. Рассматривая ее, Воронежский областной суд в апреле текущего года ужесточил наказание Роберту Гилману. В итоге он пробудет в колонии строгого режима восемь лет и один месяц.
"В апелляционной жалобе защитник … считает назначенное осужденному наказание чрезмерно суровым, не соответствующим данным его личности. Считает, что суд не в полной мере исследовал сведения о состоянии здоровья (Гилмана - ред.), который состоит на диспансерном учете с диагнозом: "стойкое расстройство личности", получает психотропное лечение", - говорится в документе.
Адвокат, ссылаясь на комплексную амбулаторную судебную психолого-психиатрическую экспертизу от 24 октября 2023 года, указывает, что не были учтены у Гилмана несколько заболеваний, в том числе и посттравматическое стрессовое расстройство личности. Именно оно, по мнению защитника, повлияло на поведение американца и особенности его личности.
Суд, ссылаясь на эту же экспертизу, счел, что Гилман в состоянии временного психического расстройства не находился и осознавал общественную опасность своих деяний. Сомнений в правильности проведения экспертизы у суда не возникло, поэтому американец был признан вменяемым.
Как сообщал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, после чего был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима - именно столько запрашивала прокуратура. Защита подала апелляцию, Воронежский облсуд в мае 2023 года снизил срок до 3,5 лет. В 2024 году Гилмана обвинили в избиение инспекторов и следователя колонии.
В миреВоронежРоссияВоронежский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
