Адвокат Гилмана заявил о его психических расстройствах

ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Защитник американца Роберта Гилмана, который неоднократно применял силу против российских правоохранителей, заявлял о его психических расстройствах, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Центральный районный суд Воронежа в октябре 2024 года приговорил американца Роберта Гилмана, который неоднократно применял силу против правоохранителей, к семи годам и одному месяцу лишения свободы. Адвокат осужденного подала апелляцию, считая наказание слишком суровым. Рассматривая ее, Воронежский областной суд в апреле текущего года ужесточил наказание Роберту Гилману. В итоге он пробудет в колонии строгого режима восемь лет и один месяц.

"В апелляционной жалобе защитник … считает назначенное осужденному наказание чрезмерно суровым, не соответствующим данным его личности. Считает, что суд не в полной мере исследовал сведения о состоянии здоровья (Гилмана - ред.), который состоит на диспансерном учете с диагнозом: "стойкое расстройство личности", получает психотропное лечение", - говорится в документе.

Адвокат, ссылаясь на комплексную амбулаторную судебную психолого-психиатрическую экспертизу от 24 октября 2023 года, указывает, что не были учтены у Гилмана несколько заболеваний, в том числе и посттравматическое стрессовое расстройство личности. Именно оно, по мнению защитника, повлияло на поведение американца и особенности его личности.

Суд, ссылаясь на эту же экспертизу, счел, что Гилман в состоянии временного психического расстройства не находился и осознавал общественную опасность своих деяний. Сомнений в правильности проведения экспертизы у суда не возникло, поэтому американец был признан вменяемым.