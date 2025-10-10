Осужденный в Воронеже американец рассказал, почему ударил следователя

ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Осужденный в Воронеже американец Роберт Гилман заявлял, что ударил следователя из-за того, что он издавал звуки, пародирующие его парализованного отца, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Он (Гилман - ред.) применил физическую силу, нанеся удары (следователю - ред.) по голове, рукам, бил до тех пор, пока его не остановили. Его действия также были вызваны поведением следователя, который, сидя на стуле, издавал звуки, как его парализованный отец. Считает, что следователь … также спровоцировал его поведение", - говорится в документе.