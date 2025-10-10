Осужденный в Воронеже американец рассказал, почему ударил следователя

ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Осужденный в Воронеже американец Роберт Гилман заявлял, что ударил следователя из-за того, что он издавал звуки, пародирующие его парализованного отца, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Центральный районный суд Воронежа в октябре 2024 года приговорил американца Роберта Гилмана, который неоднократно применял силу против российских правоохранителей, к семи годам и одному месяцу лишения свободы. Адвокат осужденного подала апелляцию, считая наказание слишком суровым. Рассматривая ее, Воронежский областной суд в апреле текущего года ужесточил наказание Роберту Гилману. В итоге он пробудет в колонии строгого режима восемь лет и один месяц.
"Он (Гилман - ред.) применил физическую силу, нанеся удары (следователю - ред.) по голове, рукам, бил до тех пор, пока его не остановили. Его действия также были вызваны поведением следователя, который, сидя на стуле, издавал звуки, как его парализованный отец. Считает, что следователь … также спровоцировал его поведение", - говорится в документе.
Американец в суде заявлял, что дважды в разные дни ударил сотрудника ФСИН, проводившего утренний подъем. Свои действия он оправдывал тем, что тот также неоднократно насмехался над его парализованным отцом. Гилман считает, сотрудник ФСИН его провоцировал, а он только отреагировал на провокацию.
Как сообщал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, после чего был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима - именно столько запрашивала прокуратура. Защита подала апелляцию, Воронежский облсуд в мае 2023 года снизил срок до 3,5 лет. В 2024 году отбывающего наказание Гилмана обвинили в избиении инспекторов и следователя колонии.
