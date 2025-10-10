Рейтинг@Mail.ru
Прекращение огня в Газе вступило в силу - РИА Новости, 10.10.2025
12:30 10.10.2025 (обновлено: 14:54 10.10.2025)
Прекращение огня в Газе вступило в силу
Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу, сообщила Армия обороны Израиля. РИА Новости, 10.10.2025
Прекращение огня в Газе вступило в силу

Палестинцы в Газе. 10 октября 2025
Палестинцы в Газе. 10 октября 2025
© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi
Палестинцы в Газе. 10 октября 2025
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу, сообщила Армия обороны Израиля.
"Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00. С 12:00 войска ЦАХАЛ начали занимать позиции вдоль обновленных линий дислокации в рамках подготовки к реализации соглашения о прекращении огня и возвращению заложников. Войска <...> Южного командования дислоцированы в этом районе и продолжат устранять любую непосредственную угрозу", — заявили израильские военные.
Палестинцы празднуют объявление о прекращении огня в Дейр-эль-Балахе. 9 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Шампанское вместо геноцида. Израиль и ХАМАС объявили о победе
9 октября, 17:24

Начало урегулирования конфликта

В ночь на четверг президент США Дональд Трамп объявил, что ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению боевых действий. Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
Как заявил Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.
Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп получит Нобелевскую премию, но не сейчас
9 октября, 08:00

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.
Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.

Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
