Прекращение огня в Газе вступило в силу

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу, сообщила Армия обороны Израиля.

« "Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00. С 12:00 войска ЦАХАЛ начали занимать позиции вдоль обновленных линий дислокации в рамках подготовки к реализации соглашения о прекращении огня и возвращению заложников. Войска <...> Южного командования дислоцированы в этом районе и продолжат устранять любую непосредственную угрозу", — заявили израильские военные.

Начало урегулирования конфликта

В ночь на четверг президент США Дональд Трамп объявил, что ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению боевых действий. Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.

Как заявил Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.

Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.

ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.

Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.