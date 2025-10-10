Рейтинг@Mail.ru
Прекращение огня в Газе вступило в силу - РИА Новости, 10.10.2025
12:25 10.10.2025 (обновлено: 12:29 10.10.2025)
Прекращение огня в Газе вступило в силу
Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12.00 по местному времени (совпадает с мск) в пятницу, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 10.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem HanaСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Сектор Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт – РИА Новости. Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12.00 по местному времени (совпадает с мск) в пятницу, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12.00. С 12.00 войска ЦАХАЛ начали занимать позиции вдоль обновленных линий дислокации в рамках подготовки к реализации соглашения о прекращении огня и возвращению заложников. Войска ЦАХАЛ Южного командования дислоцированы в этом районе и продолжат устранять любую непосредственную угрозу", - говорится в сообщении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
