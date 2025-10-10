Прекращение огня в Газе вступило в силу

https://ria.ru/20251010/gaza-2047492045.html
Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12.00 по местному времени (совпадает с мск) в пятницу, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 10.10.2025
