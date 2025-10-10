Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" закачал к зиме в подземные хранилища рекордный объем газа - РИА Новости, 10.10.2025
17:27 10.10.2025
"Газпром" закачал к зиме в подземные хранилища рекордный объем газа
"Газпром" закачал к зиме в подземные хранилища рекордный объем газа
экономика
россия
газпром
природный газ
экономика, россия, газпром, природный газ
Экономика, Россия, Газпром, Природный газ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. "Газпром" в дни Петербургского международного газового форума (ПМГФ) полностью завершил закачку газа в подземные хранилища России, доведя оперативный резерв до рекорда в 73,17 миллиарда кубометров, сообщила компания.
"В дни ПМГФ-2025 компания довела оперативный резерв газа в подземных хранилищах России до 100% – 73,17 миллиарда кубометров. Это абсолютный исторический рекорд", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
