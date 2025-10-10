Набиуллина призвала отсечь крайности при регулировании финансовых рынков

СИРИУС, 10 окт - РИА Новости. Жесткое регулирование, "диктат регулятора" остановит инновации, при этом совсем в его отсутствие многочисленные нарушения могут заставить людей отвернуться от финансового рынка, поэтому здесь нужно "отсечь крайности", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках сессии на форуме Finopolis 2025.

"Как сейчас работает система защиты прав потребителей на рынке? Мы видим список жалоб на какую-нибудь практику, на какой-нибудь продукт, видим недобросовестную практику и реагируем так, чтобы практически зарегулировать, иногда даже запретить тот или иной финансовый продукт. В ответ появляется другая нехорошая практика, и так до бесконечности", - сказала она.

"По сути дела, мы гоняемся за каждой недобросовестной практикой, и они быстро меняются благодаря технологиям", - добавила она. В итоге потребитель остается уязвимым, а добросовестные участники рынка страдают от постоянного и достаточно жесткого регулирования, отметила Набиуллина

"И это, на мой взгляд, абсолютно тупиковый путь, надо искать новую дорогу. И как искать? Мне кажется, что вначале нужно убрать крайности, отсечь крайности", - подчеркнула глава ЦБ

"Первое – это полная свобода рук для финансовых организаций и ожидание, что потребители "наработают иммунитет", ценой проб, ошибок, даже финансовых потерь. Пусть болезненно, но иногда, даже мы слышим, ничего страшного, люди научатся, в следующий раз будут умнее, будут читать контракты. Но мы можем получить то, что люди просто отвернутся от финансового рынка", - предупредила она.

"Или другая крайность – это жесткое регулирование, диктат регулятора, и, по сути, доходящее до предварительной регистрации каждого продукта перед тем, как вывести его на рынок. И, конечно, это остановит инновации. Мы понимаем, что это остановит инновации", - продолжила Набиуллина.

Также глава регулятора задалась вопросом, как можно адаптировать систему защиты прав потребителя на финансовом рынке к эпохе финтеха.

"Мне кажется, такая адаптация абсолютно необходима, и такой разговор уже назрел. А почему он назрел? Потому что происходят кардинальные изменения расклада потребительских рисков на финансовом рынке. И не последнюю очередь играет в этом роль именно технология", - пояснила Набиуллина.