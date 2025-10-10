Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до шести человек

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек стали жертвами землетрясения у берегов Филиппин магнитудой 7,4, есть пострадавшие, их число пока не уточняется, сообщает газета Inquirer.
Ранее сообщалось о двух погибших.
"Как минимум шесть человек погибли в результате мощного землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего в пятницу у побережья Восточный Давао", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает газета, мощное землетрясение произошло спустя 11 дней после другого землетрясения магнитудой 6,9, в результате которого в провинции Себу в центральной части страны 75 человек погибли и более 1,2 тысячи пострадали.
В пятницу на Филиппинах было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 7,4. Эпицентр подземных толчков располагался в 62 километрах к юго-востоку от города Манай провинции Восточный Давао, очаг залегал на глубине 10 километров. В ряде городов региона были отменены школьные занятия, сообщается о разрушенных зданиях. Президент страны Фердинанд Маркос-младший поручил профильным ведомствам провести эвакуацию населения в прибрежных районах, в том числе с привлечением военных.
Спустя несколько часов после первого землетрясения было зафиксировано повторное магнитудой 6,9 с последующими афтершоками, была объявлена угроза цунами.