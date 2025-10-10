Рейтинг@Mail.ru
Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до шести человек
17:06 10.10.2025 (обновлено: 17:19 10.10.2025)
Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до шести человек
Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до шести человек - РИА Новости, 10.10.2025
Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до шести человек
По меньшей мере шесть человек стали жертвами землетрясения у берегов Филиппин магнитудой 7,4, есть пострадавшие, их число пока не уточняется, сообщает газета... РИА Новости, 10.10.2025
Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до шести человек

На Филиппинах число жертв землетрясения магнитудой 7,4 выросло до шести

Последствия землетрясения на Филиппинах
Последствия землетрясения на Филиппинах
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек стали жертвами землетрясения у берегов Филиппин магнитудой 7,4, есть пострадавшие, их число пока не уточняется, сообщает газета Inquirer.
Ранее сообщалось о двух погибших.
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Крупные землетрясения в мире в 2025 году
2 сентября, 14:15
"Как минимум шесть человек погибли в результате мощного землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего в пятницу у побережья Восточный Давао", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает газета, мощное землетрясение произошло спустя 11 дней после другого землетрясения магнитудой 6,9, в результате которого в провинции Себу в центральной части страны 75 человек погибли и более 1,2 тысячи пострадали.
В пятницу на Филиппинах было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 7,4. Эпицентр подземных толчков располагался в 62 километрах к юго-востоку от города Манай провинции Восточный Давао, очаг залегал на глубине 10 километров. В ряде городов региона были отменены школьные занятия, сообщается о разрушенных зданиях. Президент страны Фердинанд Маркос-младший поручил профильным ведомствам провести эвакуацию населения в прибрежных районах, в том числе с привлечением военных.
Спустя несколько часов после первого землетрясения было зафиксировано повторное магнитудой 6,9 с последующими афтершоками, была объявлена угроза цунами.
Последствия землетрясения на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
На Филиппинах зафиксировали сотни афтершоков после землетрясения
Вчера, 11:07
 
