14:51 10.10.2025 (обновлено: 16:24 10.10.2025)
На Филиппинах объявили угрозу цунами из-за повторного землетрясения
На Филиппинах объявили угрозу цунами из-за повторного землетрясения

На Филиппинах произошло повторное землетрясение. Что известно

© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Повторное землетрясение магнитудой 6,9 произошло у южных берегов Филиппин, повторно объявлена угроза цунами, сообщает филиппинский Институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS).
Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался вблизи города Манай, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Также ведомство повторно объявило угрозу цунами.
Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Президент Филиппин поручил эвакуировать население после землетрясения
Заголовок открываемого материала