На Филиппинах объявили угрозу цунами из-за повторного землетрясения
2025-10-10T14:51:00+03:00
2025-10-10T14:51:00+03:00
2025-10-10T16:24:00+03:00
На Филиппинах произошло повторное землетрясение. Что известно
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Повторное землетрясение магнитудой 6,9 произошло у южных берегов Филиппин, повторно объявлена угроза цунами, сообщает филиппинский Институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS).
Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался вблизи города Манай, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Также ведомство повторно объявило угрозу цунами.