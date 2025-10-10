На Филиппинах зафиксировали сотни афтершоков после землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Филиппин в 9:43 по местному времени. Очаг залегал на глубине десять километров. После этого объявили угрозу цунами. В провинции Восточный Давао погибли два человека, сообщалось о разрушении зданий. Президент Фердинанд Маркос — младший поручил эвакуировать население из прибрежных районов.