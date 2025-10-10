https://ria.ru/20251010/filippiny-2047466211.html
На Филиппинах зафиксировали сотни афтершоков после землетрясения
На Филиппинах зафиксировали сотни афтершоков после землетрясения
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сотни афтершоков последовали за мощным землетрясением на юге Филиппин, сообщил научный исследователь местного Института вулканологии и сейсмологии Анхелито Лануза.
"За час зафиксированы сотни афтершоков", — приводит его слова телеканал GMA News
.
Сейсмологи продолжают следить за ситуацией, добавил исследователь. Информация о потенциальных повторных афтершоках не уточняется.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Филиппин в 9:43 по местному времени. Очаг залегал на глубине десять километров. После этого объявили угрозу цунами. В провинции Восточный Давао погибли два человека, сообщалось о разрушении зданий. Президент Фердинанд Маркос — младший поручил эвакуировать население из прибрежных районов.