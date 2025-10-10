На Филиппинах зафиксировали сотни афтершоков после землетрясения

Рейтинг@Mail.ru
11:07 10.10.2025 (обновлено: 12:45 10.10.2025)
в мире
филиппины
в мире, филиппины
В мире, Филиппины
Землетрясение на Филиппинах. Что известно

© Getty Images / Anadolu/Handout/IFRC Asia PacificПоследствия землетрясения на Филиппинах
Последствия землетрясения на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Handout/IFRC Asia Pacific
Последствия землетрясения на Филиппинах
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сотни афтершоков последовали за мощным землетрясением на юге Филиппин, сообщил научный исследователь местного Института вулканологии и сейсмологии Анхелито Лануза.
"За час зафиксированы сотни афтершоков", — приводит его слова телеканал GMA News.
Сейсмологи продолжают следить за ситуацией, добавил исследователь. Информация о потенциальных повторных афтершоках не уточняется.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Филиппин в 9:43 по местному времени. Очаг залегал на глубине десять километров. После этого объявили угрозу цунами. В провинции Восточный Давао погибли два человека, сообщалось о разрушении зданий. Президент Фердинанд Маркос — младший поручил эвакуировать население из прибрежных районов.
