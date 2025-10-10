https://ria.ru/20251010/filippiny-2047426016.html
На Филиппинах после землетрясения возможны волны цунами
2025-10-10T05:45:00+03:00
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Волны цунами высотой от одного до трех метров возможны в отдельных районах Филиппин после землетрясения, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Ранее Геологическая служба США
сообщила о землетрясении магнитудой 7,4 у побережья Филиппин
. По данным филиппинского Института вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS), магнитуда землетрясения составляла 7,6.
"Вдоль некоторых прибрежных районов Филиппин возможны волны цунами высотой от одного до трех метров относительно уровня прилива", - говорится в заявлении NOAA.
Агентство Рейтер со ссылкой на PHIVOLCS передает, что жителей прибрежных городов в центральной и южной части Филиппин предупредили о необходимости немедленно эвакуироваться в более возвышенные места или перебраться дальше вглубь острова.