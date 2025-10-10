Рейтинг@Mail.ru
На Филиппинах после землетрясения возможны волны цунами - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:45 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/filippiny-2047426016.html
На Филиппинах после землетрясения возможны волны цунами
На Филиппинах после землетрясения возможны волны цунами - РИА Новости, 10.10.2025
На Филиппинах после землетрясения возможны волны цунами
Волны цунами высотой от одного до трех метров возможны в отдельных районах Филиппин после землетрясения, сообщает Национальное управление океанических и... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T05:45:00+03:00
2025-10-10T05:45:00+03:00
в мире
филиппины
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102678/04/1026780450_0:59:2000:1184_1920x0_80_0_0_8758f0dc9c2c4c5dc44eba7d302b606d.jpg
https://ria.ru/20251010/zemletryasenie-2047425707.html
https://ria.ru/20251010/zemletryasenie-2047425707.html
филиппины
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102678/04/1026780450_173:0:1828:1241_1920x0_80_0_0_fad967462975b2b9567b0ae85f5b3ca3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, филиппины, сша
В мире, Филиппины, США
На Филиппинах после землетрясения возможны волны цунами

На Филиппинах после землетрясения возможны волны цунами высотой до трех метров

© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Bullit Marquez
Вид на Филиппины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Волны цунами высотой от одного до трех метров возможны в отдельных районах Филиппин после землетрясения, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Ранее Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,4 у побережья Филиппин. По данным филиппинского Института вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS), магнитуда землетрясения составляла 7,6.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение
Вчера, 05:41
"Вдоль некоторых прибрежных районов Филиппин возможны волны цунами высотой от одного до трех метров относительно уровня прилива", - говорится в заявлении NOAA.
Агентство Рейтер со ссылкой на PHIVOLCS передает, что жителей прибрежных городов в центральной и южной части Филиппин предупредили о необходимости немедленно эвакуироваться в более возвышенные места или перебраться дальше вглубь острова.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение
Вчера, 05:41
 
В миреФилиппиныСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала