На Филиппинах после землетрясения возможны волны цунами

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Волны цунами высотой от одного до трех метров возможны в отдельных районах Филиппин после землетрясения, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Ранее Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,4 у побережья Филиппин . По данным филиппинского Института вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS), магнитуда землетрясения составляла 7,6.

"Вдоль некоторых прибрежных районов Филиппин возможны волны цунами высотой от одного до трех метров относительно уровня прилива", - говорится в заявлении NOAA.