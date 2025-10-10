Рейтинг@Mail.ru
"Евротройка" готова возобновить переговоры по атому с Ираном и США - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/evrotrojka-2047613341.html
"Евротройка" готова возобновить переговоры по атому с Ираном и США
"Евротройка" готова возобновить переговоры по атому с Ираном и США - РИА Новости, 10.10.2025
"Евротройка" готова возобновить переговоры по атому с Ираном и США
Страны "евротройки" - Великобритания, Франция и Германия - заявили о готовности возобновить переговоры по иранской ядерной программе с Тегераном и Вашингтоном. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T19:43:00+03:00
2025-10-10T19:43:00+03:00
в мире
иран
великобритания
франция
кир стармер
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149263/61/1492636199_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_2db94b55073a4769548cce5d40c9d504.jpg
https://ria.ru/20250906/uljanov-2040213487.html
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046720052.html
иран
великобритания
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149263/61/1492636199_0:0:1699:1274_1920x0_80_0_0_6b97f657efb1ecffdd5496eebf048832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, великобритания, франция, кир стармер, дональд трамп, оон
В мире, Иран, Великобритания, Франция, Кир Стармер, Дональд Трамп, ООН
"Евротройка" готова возобновить переговоры по атому с Ираном и США

Евротройка заявила о готовности возобновить переговоры по атому с Ираном и США

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 10 окт - РИА Новости. Страны "евротройки" - Великобритания, Франция и Германия - заявили о готовности возобновить переговоры по иранской ядерной программе с Тегераном и Вашингтоном.
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности всемирной организации отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за чего рестрикции Совбеза были восстановлены с 28 сентября.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
"Евротройка" и США политизировали ядерную программу Ирана, заявил Ульянов
6 сентября, 21:22
"Ядерная программа Ирана представляет серьезную угрозу глобальному миру и безопасности. Мы полны решимости возобновить переговоры с Ираном и Соединенными Штатами с целью заключения всеобъемлющего, прочного и поддающегося проверке соглашения, которое гарантирует, что Иран никогда не получит ядерное оружие. Мы призываем все государства-члены ООН соблюдать вновь введенные в действие ограничения", - говорится в совместном заявлении "евротройки", опубликованном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Совбез ООН 26 сентября отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановления санкций против Ирана. Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Путин и Нетаньяху обсудили поиск решений вокруг иранской ядерной программы
6 октября, 20:46
 
В миреИранВеликобританияФранцияКир СтармерДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала