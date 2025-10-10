"Евротройка" готова возобновить переговоры по атому с Ираном и США

ЛОНДОН, 10 окт - РИА Новости. Страны "евротройки" - Великобритания, Франция и Германия - заявили о готовности возобновить переговоры по иранской ядерной программе с Тегераном и Вашингтоном.
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности всемирной организации отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за чего рестрикции Совбеза были восстановлены с 28 сентября.
"Ядерная программа Ирана представляет серьезную угрозу глобальному миру и безопасности. Мы полны решимости возобновить переговоры с Ираном и Соединенными Штатами с целью заключения всеобъемлющего, прочного и поддающегося проверке соглашения, которое гарантирует, что Иран никогда не получит ядерное оружие. Мы призываем все государства-члены ООН соблюдать вновь введенные в действие ограничения", - говорится в совместном заявлении "евротройки", опубликованном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Совбез ООН 26 сентября отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановления санкций против Ирана. Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.