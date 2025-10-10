Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС изменят процедуру пересечения границы для иностранцев - РИА Новости, 10.10.2025
14:45 10.10.2025
Страны ЕС изменят процедуру пересечения границы для иностранцев
Страны ЕС изменят процедуру пересечения границы для иностранцев - РИА Новости, 10.10.2025
Страны ЕС изменят процедуру пересечения границы для иностранцев
Страны Евросоюза с 12 октября начнут регистрировать данные иностранцев на границах в электронном виде для повышения эффективности контроля и борьбы с... РИА Новости, 10.10.2025
европа
Страны ЕС изменят процедуру пересечения границы для иностранцев

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Страны Евросоюза с 12 октября начнут регистрировать данные иностранцев на границах в электронном виде для повышения эффективности контроля и борьбы с нарушениями, фотография и отпечатки пальцев будут сняты при первом въезде и первом выезде в ЕС, говорится в опубликованном заявлении на сайте Еврокомиссии.
"С 12 октября государства-члены начнут внедрять новую европейскую цифровую пограничную систему - систему въезда/выезда (EES) - на своих внешних границах. Начиная с этой даты, государства-члены начнут регистрировать в электронном виде данные граждан, не являющихся гражданами ЕС, пересекающих внешние границы ЕС для краткосрочного пребывания (90 дней в течение любого 180-дневного периода). Они будут делать это (вводить систему – ред.) постепенно, в течение шести месяцев", - сказано в документе.
Европейская комиссия уточняет, что эта система будет предоставлять "надежные данные" о пересечении границ, выявлять случаи превышения сроков, а также случаи мошенничества с документами и удостоверениями личности.
"С расширением использования автоматизированного пограничного контроля путешествия станут более плавными и безопасными для всех. В пунктах пересечения границы, где действует EES, граждане третьих стран увидят свои паспортные данные, биометрические данные (изображение лица и отпечатки пальцев), а также данные о въезде или выезде, зарегистрированные в EES. Это делается при первом въезде и первом выезде; для каждого последующего въезда и выезда потребуется только быстрая проверка", - добавляется в заявлении.
Штамповка паспортов на границе будет продолжаться только в течение шестимесячного переходного периода.
С октября 2013 года граждане стран, не входящих в Шенген, но у которых есть соглашение с ЕС, могут находиться в Шенгенской зоне не более 90 дней за каждые 180 дней. Для этого нужно отсчитать 180 дней назад от нужной даты, чтобы за этот период пребывание в шенгенской зоне не превышало 90 дней.
