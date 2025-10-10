Рейтинг@Mail.ru
Запредельная наглость: так с Россией еще никто не поступал - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 10.10.2025 (обновлено: 10:44 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/evropa-2047373418.html
Запредельная наглость: так с Россией еще никто не поступал
Запредельная наглость: так с Россией еще никто не поступал - РИА Новости, 10.10.2025
Запредельная наглость: так с Россией еще никто не поступал
Когда представители главных демократических, цивилизованных и приверженных миру государств собираются вместе, по какой-то необъяснимой причине вместо решения... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T08:00:00+03:00
2025-10-10T10:44:00+03:00
аналитика
в мире
россия
сша
европа
нато
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047355593_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_ecf902739fd853353725d1d92d196076.jpg
https://ria.ru/20251009/aktivy-2047142322.html
https://ria.ru/20251005/perl-kharbor-2046485414.html
https://ria.ru/20251007/evropa-2046953020.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047355593_36:0:1401:1024_1920x0_80_0_0_b415b10380e13980d1ca8aa53b0eebe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, в мире, россия, сша, европа, нато, европарламент, евросоюз
Аналитика, В мире, Россия, США, Европа, НАТО, Европарламент, Евросоюз

Запредельная наглость: так с Россией еще никто не поступал

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Когда представители главных демократических, цивилизованных и приверженных миру государств собираются вместе, по какой-то необъяснимой причине вместо решения действительно насущных вопросов (типа вымирания коренного населения и обнуления собственной экономики) они каждый раз порождают русофобский документ.
В этот раз подобный документ побил все рекорды не только по степени русофобии, но и по тотальному игнорированию базовых вещей вроде инстинкта выживания.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Сами напросились": Россия приготовила Европе неприятный сюрприз
9 октября, 08:00
Вчера Европарламент подавляющим большинством утвердил резолюцию, призывающую страны Евросоюза перехватывать и принуждать к посадке российские воздушные суда и БПЛА, якобы нарушающие воздушное пространство ЕС, а также разрешающую открывать огонь по самолетам России: "Европарламент поощряет любую инициативу, которая позволяет ЕС и его государствам-членам предпринимать скоординированные, объединенные и соразмерные действия против всех нарушений их воздушного пространства, включая уничтожение воздушных угроз".
Резолюция носит гриф "рекомендательная", но ее утверждение — не случайность, а осознанный шаг с долговременными последствиями.
Чтобы ответить на вопрос, зачем была принята данная резолюция, достаточно проанализировать заявление главной миротворицы ЕС, которое она сделала прямо перед заседанием Европарламента. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что "Россия развернула целенаправленную кампанию в серой зоне, включающую нарушения воздушного пространства, саботаж и кибератаки, которые будут только усиливаться, если не дать Кремлю отпор". Посыл прост: мистер Трамп, Россия вот прямо сейчас жестоко атакует НАТО, а значит, опосредованно и США. Вас атакуют русские, вы слышите?
Но дело в том, что такие призывы уже приелись. И чтобы по уши втянуть Трампа в конфликт, нужно что-то большее, желательно ужасное и кровавое — вот для этого и удобряется почва.
Первым номером Марлезонского балета стали провокации с "русскими" дронами в Польше и Румынии, за которыми резво последовали обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии российскими боевыми самолетами. Не вышло: Трамп равнодушно заметил, что "это могла быть просто ошибка".
Объявление мазурки совершенно случайно (на самом деле — нет) совпало с недавней публикацией на ресурсе Just Security доклада профессора международного права университета Рединга Майкла Шмидта под названием "Юридические основания ответа на нарушения Россией воздушного пространства НАТО". С помощью головокружительных па и фуэте юридический профессор вывел безукоризненную логическую цепочку:
  • действия России однозначно противозаконны и нарушают вообще все: от Устава ООН до Европейской конвенции по правам человека;
  • нарушение воздушного пространства стран НАТО и ЕС самолетами или дронами равно "угрозе применения силы";
  • угроза применения силы равна применению силы, даже если нет указаний о враждебных намерениях или не причинен конкретный ущерб;
  • применение силы равно "вооруженной атаке" — соответственно, все ранее произошедшие инциденты являются вооруженными атаками.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
На Западе заявили о возможном "Перл-Харборе" в Европе из-за России
5 октября, 13:16
И финальный подскок в шпагате: "Было ли у России намерение начать атаку или нет — в условиях, когда агрессия России против государств НАТО, особенно стран Балтии, стала весьма вероятной, — справедливо, что именно та страна, которая бряцает оружием (Россия), должна нести на себе риск просчета или неправильной интерпретации ситуации". Другими словами, любой потенциальный инцидент, даже не с вооруженным воздушным судном, (включая провокации) должен и будет истолковываться против России, считаться вооруженной атакой и являться юридическим основанием для уничтожения наших самолетов. Мистер Трамп, закон полностью на вашей стороне, можно действовать максимально жестко!
По еще одному невероятному совпадению эту тему в белом танце поддержало издание Reuters, которое проанализировало основания для задействования статей № 4 и № 5 Устава НАТО. Как мы помним, после нашествия мистических дронов Дания задействовала четвертую статью, но в ее рамках были доступны лишь "обсуждения в Атлантическом Совете с потенциальными решениями или действиями", поэтому не сработало.
Но у юристов Reuters в кармане нашлось изящное фуэте: согласно пятой статье, "вооруженное нападение против одного или нескольких из них в Европе или Северной Америке является нападением на всех членов Альянса". А раз нарушение воздушного пространства, как мы ранее выяснили, по логике коллективного Запада, является "вооруженным нападением", то любой российский дрон или самолет, даже случайно залетевший на территорию НАТО, — стопроцентный casus belli.
Брависсимо, Трамп скоро будет с нами.
Впрочем, авторы увертюры "Схематоз" подозревают, что это может все же не прокатить.
Поэтому публикация Reuters заканчивается характерным пассажем в стиле боевого гопака: "Статья пятая была применена только один раз — в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 года, когда США подверглись атакам с применением угнанных самолетов в Нью-Йорке и Вашингтоне".
Иными словами, последней опцией для наших врагов всегда является масштабная и кровавая провокация, от которой США не смогут отмахнуться. Например, в прошлый понедельник пресс-служба СВР России заявила, что "по замыслу британцев, группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна осуществить атаку на один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов. После "обнаружения" террористов планируется объявить, что они действовали по заданию Москвы".
В данном случае провокацию удалось сорвать, но нет никаких сомнений, что нынешняя резолюция Европарламента и планы спецслужб Великобритании — звенья одной цепи, на которой США планируют втянуть в большую войну с Россией. А это значит, что мы выходим на новый виток эскалации, за которым рано или поздно может последовать наш ответ, который не оставит от бального зала ни бантика, ни напудренного парика.
Флаг Евросоюза и деньги - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Тупо, как всегда". На Западе раскрыли, чем грозит шаг Европы против России
7 октября, 23:01
 
АналитикаВ миреРоссияСШАЕвропаНАТОЕвропарламентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала