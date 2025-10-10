Рейтинг@Mail.ru
"Что-то произойдет". В США сделали заявление о войне Европы с Россией - РИА Новости, 10.10.2025
07:54 10.10.2025 (обновлено: 09:06 10.10.2025)
"Что-то произойдет". В США сделали заявление о войне Европы с Россией
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВоеннослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Европа ведет подготовку к войне с Россией, но у нее вряд ли получится, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Европе идет поверхностная подготовка к войне с Россией. Главным образом это связано с выделением средств, особенно в Германии, где якобы на оживление оборонной промышленности направляются сотни миллионов евро. Но чтобы создать современную армию, в среднем требуется около десяти лет, а армия Германии в значительной степени разрушена", — отметил полковник.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Германии предложили Мерцу отправиться воевать на Украине
8 октября, 06:48
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Это безумие". На Западе сделали заявление о войне НАТО с Россией
9 октября, 16:13
 
