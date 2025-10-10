https://ria.ru/20251010/es-2047434524.html
"Что-то произойдет". В США сделали заявление о войне Европы с Россией
"Что-то произойдет". В США сделали заявление о войне Европы с Россией - РИА Новости, 10.10.2025
"Что-то произойдет". В США сделали заявление о войне Европы с Россией
Европа ведет подготовку к войне с Россией, но у нее вряд ли получится, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник армии США в отставке, бывший... РИА Новости, 10.10.2025
"Что-то произойдет". В США сделали заявление о войне Европы с Россией
Полковник Макгрегор: Европа вряд ли сможет подготовиться к войне с Россией