Нобелевские премии утратили свой авторитет, считает эксперт - РИА Новости, 10.10.2025
19:04 10.10.2025
Нобелевские премии утратили свой авторитет, считает эксперт
Нобелевские премии окончательно превратились в инструмент идеологического влияния и утратили свой прежний авторитет, такое мнение выразил РИА Новости турецкий...
осло
норвегия
швеция
дональд трамп
в мире
осло
норвегия
швеция
Новости
осло, норвегия, швеция, дональд трамп, в мире
Осло, Норвегия, Швеция, Дональд Трамп, В мире
Нобелевские премии утратили свой авторитет, считает эксперт

Политолог Озер: Нобелевские премии утратили престиж и служат пропаганде

© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo Нобелевская медаль
Нобелевская медаль - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo
Нобелевская медаль. Архивное фото
АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Нобелевские премии окончательно превратились в инструмент идеологического влияния и утратили свой прежний авторитет, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара—Москва" Энгин Озер.
В пятницу Нобелевский комитет в Осло заявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Представитель Белого дома, комментируя решение Нобелевского комитета по премии мира, заявил, что для комитета политика важнее самого мира.
"Нобелевские премии уже давно служат не науке и миру, а политической пропаганде. Даже без прямого вмешательства западных элит, сама идеологическая направленность "либеральных" ценностей Норвегии и Швеции предопределяет результат", - отметил эксперт.
По словам Озера, отказ присудить Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу не стоит считать исключением из этого правила.
"Мы видим перед собой ультрапрагматичного политика, для которого Украина — лишь повод для добычи полезных ископаемых, торговли нефтью и газом и накопления долгов на продаже оружия Киеву. Но даже несправедливость по отношению к Трампу не отменяет очевидного — Нобелевские премии давно перестали быть символом достоинства и стали орудием политического давления", - подчеркнул Озер.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин прокомментировал слова Зеленского о Нобелевской премии для Трампа
Вчера, 16:46
 
ОслоНорвегияШвецияДональд ТрампВ мире
 
 
