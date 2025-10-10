Нобелевские премии утратили свой авторитет, считает эксперт

АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Нобелевские премии окончательно превратились в инструмент идеологического влияния и утратили свой прежний авторитет, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара—Москва" Энгин Озер.
В пятницу Нобелевский комитет в Осло заявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Представитель Белого дома, комментируя решение Нобелевского комитета по премии мира, заявил, что для комитета политика важнее самого мира.
По словам Озера, отказ присудить Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу не стоит считать исключением из этого правила.
"Мы видим перед собой ультрапрагматичного политика, для которого Украина — лишь повод для добычи полезных ископаемых, торговли нефтью и газом и накопления долгов на продаже оружия Киеву. Но даже несправедливость по отношению к Трампу не отменяет очевидного — Нобелевские премии давно перестали быть символом достоинства и стали орудием политического давления", - подчеркнул Озер.