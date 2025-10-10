https://ria.ru/20251010/ekspert-2047553164.html
Эксперт прокомментировал видео с падением астероида на Луну
Эксперт прокомментировал видео с падением астероида на Луну - РИА Новости, 10.10.2025
Эксперт прокомментировал видео с падением астероида на Луну
Видео, на котором запечатлено падение большого астероида на Луну и которое распространилось в сети, к реальности отношения не имеет, это результат работы... РИА Новости, 10.10.2025
Момент падения астероида на Луну, созданный ИИ
Эксперт прокомментировал видео с падением астероида на Луну
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Видео, на котором запечатлено падение большого астероида на Луну и которое распространилось в сети, к реальности отношения не имеет, это результат работы искусственного интеллекта, сказал РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы Астроверты Стас Короткий.
В Telegram-каналах и в сети в целом набирает популярность видео, где заснято, как большой астероид врезается в поверхность спутника Земли
. Комментарий, сопровождающий кадры, сообщает, что "НАСА
удалось снять, как астероид врезается в Луну".
"Это сделано ИИ, к реальности отношения не имеет", - сказал Короткий.
Об этом, отметил собеседник агентства, говорят многие факты – размеры и скорость полета астероида, рельеф кратеров на Луне
, грибообразная форма выброса после столкновения.
Судя по видео, где астероид пролетает расстояние, равное диаметру Луны, за три секунды, его скорость - минимум 1 тысяча километров в секунду. А самые быстрые метеоры на орбите Земли летают со скоростью 77 километров в секунду.
Также, рассказал собеседник, судя по угловым размерам астероида на видео - он не менее 50 километров в диаметре (в два раза меньше диаметра кратера Коперник). Таких крупных околоземных астероидов вообще нет сейчас, в противном случае он был бы замечен и открыт задолго до столкновения с Луной, отметил астроном.
О том, что видео поддельное, говорит также тот факт, что кратеры на Луне имеют рельеф даже далеко от линии терминатора, и грибообразная форма выброса. На Луне результатом взрыва будет полусфера из выброшенных материалов из-за отсутствия атмосферы, отметил Короткий.