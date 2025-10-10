Эксперт прокомментировал видео с падением астероида на Луну

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Видео, на котором запечатлено падение большого астероида на Луну и которое распространилось в сети, к реальности отношения не имеет, это результат работы искусственного интеллекта, сказал РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы Астроверты Стас Короткий.

В Telegram-каналах и в сети в целом набирает популярность видео, где заснято, как большой астероид врезается в поверхность спутника Земли . Комментарий, сопровождающий кадры, сообщает, что " НАСА удалось снять, как астероид врезается в Луну".

"Это сделано ИИ, к реальности отношения не имеет", - сказал Короткий.

Об этом, отметил собеседник агентства, говорят многие факты – размеры и скорость полета астероида, рельеф кратеров на Луне , грибообразная форма выброса после столкновения.

Судя по видео, где астероид пролетает расстояние, равное диаметру Луны, за три секунды, его скорость - минимум 1 тысяча километров в секунду. А самые быстрые метеоры на орбите Земли летают со скоростью 77 километров в секунду.

Также, рассказал собеседник, судя по угловым размерам астероида на видео - он не менее 50 километров в диаметре (в два раза меньше диаметра кратера Коперник). Таких крупных околоземных астероидов вообще нет сейчас, в противном случае он был бы замечен и открыт задолго до столкновения с Луной, отметил астроном.