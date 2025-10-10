Лидер партии Макрона призвал президента делиться властью

ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит делиться властью и не создавать видимость желания держать все под контролем, заявил бывший премьер-министр и лидер партии "Возрождение" Габриель Атталь.

Макрон примет в пятницу днем в Елисейском дворце лидеров партий на фоне политического кризиса в стране, после чего должно быть объявлено имя нового премьера Франции

"Конечно же, нужно делиться властью и не создавать видимость упорного желания держать все под контролем", - сказал Атталь в пятницу в эфире телеканала France 2.

Бывший премьер добавил, что, прежде чем объявить имя нового главы кабмина, нужно, чтобы политические партии договорились между собой, иначе Францию ждет отставка очередного премьер-министра.

На переговоры с президентом не были приглашены только правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" и левая "Непокорившаяся Франция".

Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Ряд оппозиционных партий, в свою очередь, вновь выступили с призывом к Макрону распустить парламент и уйти в отставку.