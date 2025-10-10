https://ria.ru/20251010/eks-premer-2047511286.html
Лидер партии Макрона призвал президента делиться властью
Лидер партии Макрона призвал президента делиться властью - РИА Новости, 10.10.2025
Лидер партии Макрона призвал президента делиться властью
Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит делиться властью и не создавать видимость желания держать все под контролем, заявил бывший премьер-министр и лидер... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T13:53:00+03:00
2025-10-10T13:53:00+03:00
2025-10-10T13:53:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
себастьян лекорню
марин ле пен
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c91ce05bb046da36fe536dd372399a1.jpg
https://ria.ru/20251009/frantsiya-2047183275.html
https://ria.ru/20251008/zaharova-2046962704.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619004_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d12e25b714e4e01ca0800deeb0f41ccd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню, марин ле пен, возрождение
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Марин Ле Пен, Возрождение
Лидер партии Макрона призвал президента делиться властью
Экс-премьер Франции Атталь призвал Макрона делиться властью
ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит делиться властью и не создавать видимость желания держать все под контролем, заявил бывший премьер-министр и лидер партии "Возрождение" Габриель Атталь.
Макрон
примет в пятницу днем в Елисейском дворце лидеров партий на фоне политического кризиса в стране, после чего должно быть объявлено имя нового премьера Франции
.
"Конечно же, нужно делиться властью и не создавать видимость упорного желания держать все под контролем", - сказал Атталь в пятницу в эфире телеканала France 2.
Бывший премьер добавил, что, прежде чем объявить имя нового главы кабмина, нужно, чтобы политические партии договорились между собой, иначе Францию ждет отставка очередного премьер-министра.
На переговоры с президентом не были приглашены только правая партия Марин Ле Пен
"Национальное объединение" и левая "Непокорившаяся Франция".
Себастьян Лекорню
6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Ряд оппозиционных партий, в свою очередь, вновь выступили с призывом к Макрону распустить парламент и уйти в отставку.
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предыдущий премьер Франсуа Байру
подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.