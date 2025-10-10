Рейтинг@Mail.ru
13:25 10.10.2025
Экономист рассказал, чем обернется идея США запретить полеты над Россией
сша, россия, китай, дмитрий завьялов, дональд трамп, рэу имени г. в. плеханова
Экономист рассказал, чем обернется идея США запретить полеты над Россией

Экономист Завьялов назвал возможные последствия идеи США запретить полеты над РФ

© РИА Новости / пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкПолностью импортозамещенный SJ-100 ("Суперджет") c российскими двигателями ПД-8 выполняет первый полет в Комсомольске-на-Амуре
Полностью импортозамещенный SJ-100 ("Суперджет") c российскими двигателями ПД-8 выполняет первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. США идеей запретить полеты над РФ для китайских воздушных судов нарвутся на ответные действия Поднебесной и эскалацию с ней торгового конфликта, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, декан факультета "Высшая школа экономики и бизнеса" РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.
Агентство Рейтер накануне сообщило, что администрация американского президента Дональда Трампа предлагает запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при рейсах в США или из США. Агентство указало, что американские авиакомпании давно критикуют действующее разрешение для авиаперевозчиков КНР пролетать над территорией России с учетом того, что правительство США запретило американским перевозчикам совершать подобные перелеты.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Раде призвали к переговорам по урегулированию с участием США, КНР и Индии
Вчера, 12:13
"Напрямую запретить китайским авиаперевозчикам российское воздушное пространство США не могут, но могут вводить различные ограничительные меры, например, ограничивая число рейсов, совершаемых в США. Теоретически существует вариант, что США запретят вход в свое воздушное пространство тем самолетам, чей маршрут проходил над российской территорией, но это крайняя мера, которая повлечет эскалацию торгового конфликта и повлечет за собой очевидные ответные действия", - полагает эксперт.
В настоящее время китайские и американские авиалинии совершают примерно по 50 рейсов еженедельно, напомнил он. Это предусмотрено действующими соглашениями. При этом американские авиаперевозчики уже давно жалуются на "несправедливую" конкуренцию в силу того, что китайские авиакомпании могут пролетать над территорией России, что позволяет значительно экономить время и топливо.
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Что-то произойдет". В США сделали заявление о войне Европы с Россией
Вчера, 07:54
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
