Ефимов: в Марьиной Роще построят дорогу вдоль путей МЦД

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Марьиной Роще в Москве построят проезд протяженностью 1,7 километра, который свяжет улицу Двинцев с 3-й улицей Марьиной Рощи, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

По его словам, в Москве улучшится транспортная доступность районов Останкинский, Марьина Роща, Бутырский.

"В районе Марьина Роща Северо-Восточного административного округа столицы появится новый Проектируемый проезд № 1135. Его протяженность составит около 1,7 километра. Всего по проекту построят и реконструируют примерно два километра улично-дорожной сети", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Он уточнил, что в том числе будут организованы съезды на 1-й Стрелецкий проезд, Октябрьскую улицу и 2-ю улицу Марьиной Рощи.

В сообщении также указывается, что новый проезд появится вдоль путей МЦД, под Шереметьевской улицей возведут тоннель. Завершить все работы планируется в 2028 году.

Проект реализуется за счет средств Адресной инвестиционной программы, добавляется в пресс-релизе.