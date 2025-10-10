https://ria.ru/20251010/efimov-2047511607.html
Ефимов: в Марьиной Роще построят дорогу вдоль путей МЦД
Ефимов: в Марьиной Роще построят дорогу вдоль путей МЦД
В Марьиной Роще в Москве построят проезд протяженностью 1,7 километра, который свяжет улицу Двинцев с 3-й улицей Марьиной Рощи, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 10.10.2025
москва
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Марьиной Роще в Москве построят проезд протяженностью 1,7 километра, который свяжет улицу Двинцев с 3-й улицей Марьиной Рощи, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, в Москве улучшится транспортная доступность районов Останкинский, Марьина Роща, Бутырский.
"В районе Марьина Роща Северо-Восточного административного округа столицы появится новый Проектируемый проезд № 1135. Его протяженность составит около 1,7 километра. Всего по проекту построят и реконструируют примерно два километра улично-дорожной сети", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что в том числе будут организованы съезды на 1-й Стрелецкий проезд, Октябрьскую улицу и 2-ю улицу Марьиной Рощи.
В сообщении также указывается, что новый проезд появится вдоль путей МЦД, под Шереметьевской улицей возведут тоннель. Завершить все работы планируется в 2028 году.
Проект реализуется за счет средств Адресной инвестиционной программы, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что новая дорога в районе Марьина Роща находится в стадии проектировании.