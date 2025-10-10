Ефимов: в Москве приняли решения о реорганизации 263 гектаров земли

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Москве с начала текущего года приняли решения о реорганизации более 250 гектаров земли по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что городские власти приняли 46 решений о КРТ, в рамках которых планируется возвести более 7,5 миллиона квадратных метров недвижимости на неэффективно используемых участках.

"Из них почти 2,4 миллиона квадратных метров придется на общественно-деловую инфраструктуру. Сорок проектов КРТ реализуют операторы, а остальные – правообладатели и инвесторы, определенные по итогам открытых аукционов. В результате в городе дополнительно появится около 76 тысяч рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении указывается, что редевелопмент затронет площадки в 42 районах. Крупнейшим из них будет проект КРТ в Хорошевском районе, где планируется реорганизовать почти 74 гектара земли на месте бывшей промзоны "Магистральные улицы".