Ефимов: в Москве приняли решения о реорганизации 263 гектаров земли
Ефимов: в Москве приняли решения о реорганизации 263 гектаров земли - РИА Новости, 10.10.2025
Ефимов: в Москве приняли решения о реорганизации 263 гектаров земли
В Москве с начала текущего года приняли решения о реорганизации более 250 гектаров земли по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
Новости
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Москве с начала текущего года приняли решения о реорганизации более 250 гектаров земли по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что городские власти приняли 46 решений о КРТ, в рамках которых планируется возвести более 7,5 миллиона квадратных метров недвижимости на неэффективно используемых участках.
"Из них почти 2,4 миллиона квадратных метров придется на общественно-деловую инфраструктуру. Сорок проектов КРТ реализуют операторы, а остальные – правообладатели и инвесторы, определенные по итогам открытых аукционов. В результате в городе дополнительно появится около 76 тысяч рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что редевелопмент затронет площадки в 42 районах. Крупнейшим из них будет проект КРТ в Хорошевском районе, где планируется реорганизовать почти 74 гектара земли на месте бывшей промзоны "Магистральные улицы".
В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ, в рамках которых реорганизуют участки суммарной площадью свыше 4,2 тысячи гектаров.