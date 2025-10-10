Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе иномарка столкнулась с "Газелью", есть погибшие
16:31 10.10.2025 (обновлено: 16:48 10.10.2025)
В Кузбассе иномарка столкнулась с "Газелью", есть погибшие
Пожилой водитель иномарки не справился с управлением на трассе в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области, выехал на встречную полосу и врезался в "Газель", РИА Новости, 10.10.2025
2025
В Кузбассе иномарка столкнулась с "Газелью", есть погибшие

© Госавтоинспекция Кузбасса/TelegramДТП в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Пожилой водитель иномарки не справился с управлением на трассе в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области, выехал на встречную полосу и врезался в "Газель", мужчина и его спутница погибли, водитель "Газели" травмирован, сообщает Госавтоинспекция региона.
Уточняется, что авария произошла около 11.30 (около 07.30 мск) на девятом километре автодороги "Ленинск-Кузнецкий – Промышленная – Журавлево".
"По предварительным данным, 77-летний водитель автомобиля "Фольксваген Поло" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем "Газель". В результате аварии водитель "Фольксвагена" и его 76-летняя пассажирка погибли на месте. 31-летний водитель "Газели" госпитализирован", – говорится в сообщении.
На место незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и экстренные службы.
