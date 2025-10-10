В Новосибирске троллейбус столкнулся с машиной каршеринга, пострадали люди

НОВОСИБИРСК, 10 окт - РИА Новости. Водитель, управляя каршеринговым автомобилем в Новосибирске, выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом, три человека пострадали, сообщает прокуратура региона.
"Предварительно установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня 10 октября в 15.05 (11.05 мск). Водитель арендованного автомобиля, двигаясь по улице Кирова в сторону улицы Добролюбова, выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с троллейбусом", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в легковом автомобиле находились три человека. Пострадали водитель и пассажир арендованного автомобиля, а также маленький ребёнок.
"Сотрудниками скорой медицинской помощи водитель автомобиля, а также женщина-пассажир и малолетний ребенок госпитализированы", - сообщили в ведомстве.
В облминздраве РИА Новости добавили, что характер травм и состояние пострадавших уточняются.
В региональном главке МВД уточнили, что в арендованном автомобиле находилась супружеская пара с малолетним ребенком. "Предварительно установлено, что водитель отвлекся от дороги, вследствие чего не справился с управлением. Все трое доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, деятельность сотрудников ГАИ координирует на месте прокурор Октябрьского района Никита Огнев.
Накануне нетрезвый молодой человек на арендованном на чужой аккаунт автомобиле сбил на остановке людей, пострадали шесть человек. Суд в пятницу отправил его под домашний арест.
