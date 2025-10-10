В Новосибирске троллейбус столкнулся с машиной каршеринга, пострадали люди

НОВОСИБИРСК, 10 окт - РИА Новости. Водитель, управляя каршеринговым автомобилем в Новосибирске, выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом, три человека пострадали, сообщает прокуратура региона.

"Предварительно установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня 10 октября в 15.05 (11.05 мск). Водитель арендованного автомобиля, двигаясь по улице Кирова в сторону улицы Добролюбова, выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с троллейбусом", - говорится в сообщении

По данным ведомства, в легковом автомобиле находились три человека. Пострадали водитель и пассажир арендованного автомобиля, а также маленький ребёнок.

"Сотрудниками скорой медицинской помощи водитель автомобиля, а также женщина-пассажир и малолетний ребенок госпитализированы", - сообщили в ведомстве.

В облминздраве РИА Новости добавили, что характер травм и состояние пострадавших уточняются.

В региональном главке МВД уточнили, что в арендованном автомобиле находилась супружеская пара с малолетним ребенком. "Предварительно установлено, что водитель отвлекся от дороги, вследствие чего не справился с управлением. Все трое доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, деятельность сотрудников ГАИ координирует на месте прокурор Октябрьского района Никита Огнев.