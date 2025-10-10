Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске троллейбус столкнулся с машиной каршеринга, пострадали люди - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 10.10.2025 (обновлено: 13:42 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/dtp-2047504184.html
В Новосибирске троллейбус столкнулся с машиной каршеринга, пострадали люди
В Новосибирске троллейбус столкнулся с машиной каршеринга, пострадали люди - РИА Новости, 10.10.2025
В Новосибирске троллейбус столкнулся с машиной каршеринга, пострадали люди
Водитель, управляя каршеринговым автомобилем в Новосибирске, выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом, три человека пострадали, сообщает... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T13:19:00+03:00
2025-10-10T13:42:00+03:00
происшествия
новосибирск
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047506758_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d75e24cf84b3d6fe848c112d9a7eda89.jpg
https://ria.ru/20250807/dtp-2033849216.html
https://ria.ru/20250501/dtp-2014583330.html
https://ria.ru/20250830/dtp--2038464694.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047506758_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_21803c09962af9a35b0ac3b135c9449b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, дтп
Происшествия, Новосибирск, ДТП
В Новосибирске троллейбус столкнулся с машиной каршеринга, пострадали люди

В Новосибирске 3 человека пострадали в ДТП с машиной каршеринга и троллейбусом

© Фото : Прокуратура Новосибирской области/TelegramДТП с каршеринговым автомобилем в Новосибирске
ДТП с каршеринговым автомобилем в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : Прокуратура Новосибирской области/Telegram
ДТП с каршеринговым автомобилем в Новосибирске
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 10 окт - РИА Новости. Водитель, управляя каршеринговым автомобилем в Новосибирске, выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом, три человека пострадали, сообщает прокуратура региона.
"Предварительно установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня 10 октября в 15.05 (11.05 мск). Водитель арендованного автомобиля, двигаясь по улице Кирова в сторону улицы Добролюбова, выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с троллейбусом", - говорится в сообщении.
ДТП на проспекте Ленина в Красном Селе - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Петербурге машина каршеринга наехала на остановку, один человек погиб
7 августа, 08:10
По данным ведомства, в легковом автомобиле находились три человека. Пострадали водитель и пассажир арендованного автомобиля, а также маленький ребёнок.
"Сотрудниками скорой медицинской помощи водитель автомобиля, а также женщина-пассажир и малолетний ребенок госпитализированы", - сообщили в ведомстве.
В облминздраве РИА Новости добавили, что характер травм и состояние пострадавших уточняются.
На месте ДТП с троллейбусом в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В Краснодаре троллейбус снес столб после столкновения с машиной каршеринга
1 мая, 16:25
В региональном главке МВД уточнили, что в арендованном автомобиле находилась супружеская пара с малолетним ребенком. "Предварительно установлено, что водитель отвлекся от дороги, вследствие чего не справился с управлением. Все трое доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, деятельность сотрудников ГАИ координирует на месте прокурор Октябрьского района Никита Огнев.
Накануне нетрезвый молодой человек на арендованном на чужой аккаунт автомобиле сбил на остановке людей, пострадали шесть человек. Суд в пятницу отправил его под домашний арест.
ДТП с участием арендованного автомобиля на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Москве произошло ДТП с каршерингом, есть погибшие
30 августа, 09:08
 
ПроисшествияНовосибирскДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала