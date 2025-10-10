Рейтинг@Mail.ru
Водителя, сбившего людей в Новосибирске, отправили под домашний арест - РИА Новости, 10.10.2025
12:18 10.10.2025
Водителя, сбившего людей в Новосибирске, отправили под домашний арест
Водителя, сбившего людей в Новосибирске, отправили под домашний арест - РИА Новости, 10.10.2025
Водителя, сбившего людей в Новосибирске, отправили под домашний арест
Октябрьский районный суд Новосибирска в пятницу отправил под домашний арест до 10 декабря 19-летнего Олега Попова, он был задержан после того, как в пьяном виде РИА Новости, 10.10.2025
Водителя, сбившего людей в Новосибирске, отправили под домашний арест

Сбившего людей на остановке в Новосибирске водителя отправили под домашний арест

© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской областиНа месте ДТП в Новосибирске. 9 октября 2025
На месте ДТП в Новосибирске. 9 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской области
На месте ДТП в Новосибирске. 9 октября 2025
НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска в пятницу отправил под домашний арест до 10 декабря 19-летнего Олега Попова, он был задержан после того, как в пьяном виде сбил на арендованном автомобиле людей на остановке, передает корреспондент РИА Новости.
"Избрать в отношении Попова Олега Ивановича меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 декабря", - сказала судья Евгения Захарова.
Таким образом, суд отклонил ходатайство следователя о заключении под стражу и удовлетворил ходатайство адвоката о домашнем аресте.
Суд установил, что Попов постоянно проживает в Новосибирске и учится на третьем курсе местного колледжа. Судебное заседание по существу вопроса по ходатайству следователя проходило в закрытом режиме.
Вечером в четверг 9 октября водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, сбил группу людей у остановки в Новосибирске. По предварительной информации главка МВД, при перестроении из крайнего левого ряда в средний водитель не справился с управлением, наехал на ограждение, после чего сбил стоявших на остановке пешеходов. В аварии пострадали шесть человек. У 19-летнего водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.
Следователь МВД России в отношении 19-летнего местного жителя возбудил уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По версии следствия, молодой человек, не имеющий водительских прав, находясь в состоянии опьянения, управлял арендованным на чужой аккаунт автомобилем. Двигаясь по улице Кирова, он, не справившись с управлением, сбил людей, находившихся на остановке общественного транспорта. В результате пострадали шесть человек, в том числе мальчик 2012 года рождения.
По данным облминздрава, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще четверо в тяжелом и еще один – в состоянии средней степени тяжести.
