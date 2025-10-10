Рейтинг@Mail.ru
В Петропавловске-Камчатском опрокинулась машина скорой помощи
00:23 10.10.2025
В Петропавловске-Камчатском опрокинулась машина скорой помощи
В Петропавловске-Камчатском опрокинулась машина скорой помощи
происшествия
петропавловск-камчатский
петропавловск-камчатский
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, петропавловск-камчатский
Происшествия, Петропавловск-Камчатский
В Петропавловске-Камчатском опрокинулась машина скорой помощи

В Петропавловске-Камчатском опрокинулась машина скорой, пострадали два фельдшера

Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт – РИА Новости. Машина скорой медицинской помощи опрокинулась в Петропавловске-Камчатском в результате ДТП, пострадали два фельдшера, находившиеся в автомобиле, сообщает министерство здравоохранения региона в своем Telegram-канале.
"Машине "скорой", которая двигалась по дороге с включенным проблесковым маячком и спецсигналом, не уступил дорогу другой автомобиль, въехал в заднее колесо спецтранспорта, в результате чего произошло опрокидывание", – сообщил минздрав.
Сотрудник скорой помощи рядом с новыми автомобилями в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Тверской области пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью
4 октября, 22:55
Как уточнили в ведомстве, в момент аварии пациентов в салоне автомобиля не было.
"Медики отправлены в лечебное учреждение для обследования, решается вопрос об их госпитализации", – добавили в минздраве.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
На месте ДТП с участием автомобилем скорой помощи в Ростовской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Ростовской области скорая попала в ДТП, есть погибшие и раненые
26 сентября, 13:11
 
Происшествия Петропавловск-Камчатский
 
 
