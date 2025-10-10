https://ria.ru/20251010/dtp-2047407702.html
В Петропавловске-Камчатском опрокинулась машина скорой помощи
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт – РИА Новости.
Машина скорой медицинской помощи опрокинулась в Петропавловске-Камчатском в результате ДТП, пострадали два фельдшера, находившиеся в автомобиле, сообщает министерство здравоохранения региона в своем Telegram-канале
.
"Машине "скорой", которая двигалась по дороге с включенным проблесковым маячком и спецсигналом, не уступил дорогу другой автомобиль, въехал в заднее колесо спецтранспорта, в результате чего произошло опрокидывание", – сообщил минздрав.
Как уточнили в ведомстве, в момент аварии пациентов в салоне автомобиля не было.
"Медики отправлены в лечебное учреждение для обследования, решается вопрос об их госпитализации", – добавили в минздраве.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.