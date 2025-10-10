https://ria.ru/20251010/dsnv-2047545581.html
Отказ США по ДСНВ будет не критичен для России, заявил Путин
Отказ США по ДСНВ будет не критичен для России, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
Отказ США по ДСНВ будет не критичен для России, заявил Путин
Отказ США от предложения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) будет не критичен для России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
Путин: для России совершенно не критичен отказ США от предложения по ДСНВ
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Отказ США от предложения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) будет не критичен для России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если американская сторона посчитает, что это им не нужно, для нас это не критично совершенно. У нас в этом отношении все идет по плану", - сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Ранее Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщили ряд СМИ.