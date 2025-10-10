Отказ США по ДСНВ будет не критичен для России, заявил Путин

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Отказ США от предложения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) будет не критичен для России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если американская сторона посчитает, что это им не нужно, для нас это не критично совершенно. У нас в этом отношении все идет по плану", - сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.