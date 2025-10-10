Рейтинг@Mail.ru
Над Ростовской областью сбили шесть украинских дронов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:30 10.10.2025
Над Ростовской областью сбили шесть украинских дронов
Над Ростовской областью сбили шесть украинских дронов
Над Ростовской областью сбили шесть украинских дронов

Минобороны: ПВО сбила шесть дронов ВСУ над Ростовской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили шесть украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Десятого октября т.г. в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
Боевая работа системы дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
ВС России уничтожили расчет БПЛА, обстреливавший Белгородскую область
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
