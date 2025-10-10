Над Ростовской областью сбили шесть украинских дронов

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили шесть украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Десятого октября т.г. в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.