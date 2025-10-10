В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три человека

БЕЛГОРОД, 10 окт – РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородском районе и Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе в селе Мешковое дрон сдетонировал о землю. Пострадал мужчина, который проезжал мимо. Он госпитализирован в областную клиническую больницу с баротравмой. В селе Поповка дрон ударил по частному дому — выбиты окна, повреждены стена и ограждение. В селе Отрадное Белгородского района в результате атаки FPV-дрона на автомобиль двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Они самостоятельно обратились в Октябрьскую РБ", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что для продолжения дальнейшего лечения пострадавшие переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Кроме того, при детонации повреждена машина и в двух частных домах - остекление, фасады и заборы.
По информации главы области, в городе Грайворон беспилотник сдетонировал на парковке организации, пострадали грузовой и пять легковых автомобилей. От ударов ещё нескольких дронов повреждены два микроавтобуса, частный дом и хозпостройка. Село Кукуевка Валуйского округа подверглось атаке FPV-дрона, уточнил Гладков.