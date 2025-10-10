Дорога к разрушенным городам Газы заполнена тысячами палестинцев

ХАН-ЮНИС (сектор Газа), 10 окт - РИА Новости. Дорога по улице Рашид от палаточных лагерей временного размещения вдоль побережья Средиземного моря до разрушенных войной городов сектора Газа заполнена тысячами палестинцев, которые после объявления о вступлении в силу соглашения о прекращении огня устремились к своим домам в надежде на восстановление мирной жизни, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу в 12.00 по местному времени (совпадает с мск) вступило в силу соглашение о прекращении огня между палестинским движением ХАМАС Израилем . В рамках договоренностей армия Израиля начала отвод сил из палестинских городов, сохраняя свое присутствие в отдельных ключевых районах полуэсклава.

Арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи на своей странице в социальных сетях опубликовал предупреждение для жителей Газы, в котором обозначены районы, где по-прежнему находятся израильские военные. В связи с этим приближение к ним, равно как и к границе анклава с израильскими поселениями, определено как опасное для жизни палестинцев. Также жителями Газы запретили купаться и ловить рыбу в море. В заявлении указано, что перемещаться разрешено по улицам Рашид и Салахеддин.

Корреспондент РИА Новости поговорил с жителями города Хан-Юнис и коллегами, которые последние два года работали в секторе Газа в ходе израильской военной операции.

НЕ СЛЫШАТЬ ВЗРЫВОВ И ВОЯ СИРЕН

"Я давно бежал в район Хан-Юниса. Здесь много беженцев, и нам пришлось столкнуться со страшными трудностями - не было воды и чувства безопасности. Описать, что я почувствовал после объявления о прекращении войны, невозможно. Это счастье - вернуться к нормальной жизни, как раньше: без бомбардировок, звуков самолетов и сирен скорой помощи", - поделился с корреспондентом впечатлениями беженец Хамдан Табш.

Отвечая на вопрос о планах на будущее, Табш отметил, что хочет вернуть радость и желание жить спокойно, без страха. Он выразил надежду на то, что переговоры между сторонами конфликта продолжатся до окончательного и полноценного прекращения войны.

Улицы города продолжают наполняться людьми. Рядом с импровизированными торговыми палатками собрались сотни человек, которые поздравляют друг друга и поют песни под ритм дарабуки - небольшого арабского барабана. В объективы попадают множество журналистов с камерами, старающихся запечатлеть момент всеобщей радости, охвативший палестинцев.

НОВОСТИ ВОПРЕКИ

"Мы, как и все, переживали тяготы, лишения и опасности. Потеряли друзей, близких, дома. Но продолжали работать и освещать события - отправляли новости вопреки, рассказывали о страданиях нашего народа, о том, в каких условиях он живет во время войны на уничтожение", - поделился корреспондент одного из местных СМИ Саид аль-Ахрас.

Он выразил надежду, что его соотечественники теперь смогут жить достойной жизнью, оставаясь на своей земле в мире и без угрозы для жизни.

По официальным данным палестинских властей, за два года войны в секторе Газа погибли 240 сотрудников СМИ, включая Марьям Абу Дикка и Мухаммеда Саляма, сотрудничавших с РИА Новости в разные периоды конфликта и передававших видеоматериалы из самых горячих точек сектора.

ДЕТСКИЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ МЕЧТЫ

Ляма Кафарна, девочка примерно 12 лет, живущая в одной из школ, переоборудованных под приют для беженцев, также поделилась своими мечтами и надеждами.

"Я счастлива и надеюсь, что на свободу выйдут пленные (содержащиеся в израильских тюрьмах - ред.), и в каждый дом вернется отец, брат или муж. Я мечтаю, что мы вернемся домой, в Бейт-Ханун, и сможем учиться, как все дети, в нормальном мире", - сказала Кафарна.