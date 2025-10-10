Ремонт трассы "Керки – Дутово" завершен по поручению главы Коми

СЫКТЫВКАР, 10 окт – РИА Новости. В Коми завершен выполненный по поручению главы региона Ростислава Гольдштейна второй этап масштабного ремонта одной из стратегически важных автодорог региона по маршруту "Керки – Дутово", сообщили РИА Новости в республиканском Минстрое.

Как ранее указывало РИА Новости, в Коми к 2030 году автомобильные дороги должны стать лучшими в масштабах Северо-Западного федерального округа – такую задачу перед правительством региона поставил Гольдштейн. Благодаря его активности в этом году республика получила рекордную за всю ее историю финансовую поддержку из федерального центра – 13 миллиардов рублей на ремонты автодорог, почти 50% которых на территории Коми находятся в ненормативном состоянии ввиду недостаточных вложений в прежние годы.

Ремонт окончен на участке от Ухты до Нижнего Одеса (дорога "Керки – Дутово") протяженностью 14,9 километра (с 20 по 35 километр) в рамках проекта 2024-2026 годов.

"В течение этого периода “транспортная артерия” приводится в нормативное состояние на средства ПАО “Газпром” в рамках соглашения между концерном и ГКУ РК “УправтодорКоми”, а также АО “Коми дорожная компания”", – рассказали РИА Новости в Минстрое Коми.

Там же добавили, что за три года суммарно ремонтом будет охвачено 84,2 километра.

Речь о ремонте имеющегося асфальтобетонного покрытия на протяжении 62,2 километра и о замене железобетонных плит на участках общей длиной 22 километра.

"В минувшем году отремонтировано почти 12 километров дороги по данному маршруту на участке, который пролегает по территории поселка Нижний Одес (с 35 по 47 километры). А в этом году приведено в порядок еще 14,7 километра от Нижнего Одеса в сторону Вуктыла (с 47 по 61,7 километра). В 2026 году намечен ремонт отрезка трассы с 61,7 по 124 километр по направлению к Вуктылу", – уточнили РИА Новости в ведомстве.

Движение по автодорогам "Керки – Дутово", а также подъезды к Ухте и Вуктылу будет обеспечено в рамках государственного контракта на содержание этого объекта. Это означает, что будут заложены расходы на ямочный ремонт в летний период, а с 2026 года – еще и на ремонт асфальтобетонного покрытия "картами".