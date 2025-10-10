Рейтинг@Mail.ru
10:17 10.10.2025
Жительнице Омской области вынесли приговор после смерти ее дочери в ведре
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ОМСК, 10 окт - РИА Новости. Жительницу Омской области приговорили к 10 месяцам колонии после того, как ее годовалая дочь утонула в ведре с водой, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Несчастный случай произошел 14 июня в Павлоградском районе Омской области. 36-летнюю женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности после того, как ее годовалая дочь упала головой вниз в ведро с водой, стоявшее на кухне. В это время родители девочки были пьяны и спали, а малолетние братья девочки не могли оказать ей помощь. Ребенок захлебнулся.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Жительница Омска в день освобождения из тюрьмы зарезала мужчину
23 июня, 22:24
"Вину в совершении преступления женщина признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора она была взята под стражу в зале суда", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что во вторник женщина ее супруг были лишены родительских прав на двух сыновей четырех и дух лет. По информации источника в силовых структурах, 15 лет назад еще одного ее ребенка убил барсук.
"Очень давно, около 15 лет назад, еще одного ее ребенка в полуторамесячном возрасте съел барсук. Она приехала в гости к брату, а он принес из леса барсука, посадил в клетку. Она в этой комнате положила ребенка спать и ушла. А когда пришла, барсук убил ребенка. Следующих своих детей она оставила в доме зимой и уехала", - рассказал источник РИА Новости.
Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, была лишена родительских прав в отношении троих своих детей, а также в 2017 году привлекалась к уголовной ответственности за оставление трехлетнего сына и восьмимесячной дочери зимой одних без пищи в неотапливаемом доме на продолжительное время.
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Воскресенске завели дело на женщину, подозреваемую в убийстве дочери
9 июня, 13:40
 
ПроисшествияОмская область
 
 
