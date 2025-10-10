Жительнице Омской области вынесли приговор после смерти ее дочери в ведре

ОМСК, 10 окт - РИА Новости. Жительницу Омской области приговорили к 10 месяцам колонии после того, как ее годовалая дочь утонула в ведре с водой, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.

Несчастный случай произошел 14 июня в Павлоградском районе Омской области. 36-летнюю женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности после того, как ее годовалая дочь упала головой вниз в ведро с водой, стоявшее на кухне. В это время родители девочки были пьяны и спали, а малолетние братья девочки не могли оказать ей помощь. Ребенок захлебнулся.

"Вину в совершении преступления женщина признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора она была взята под стражу в зале суда", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что во вторник женщина ее супруг были лишены родительских прав на двух сыновей четырех и дух лет. По информации источника в силовых структурах, 15 лет назад еще одного ее ребенка убил барсук.

"Очень давно, около 15 лет назад, еще одного ее ребенка в полуторамесячном возрасте съел барсук. Она приехала в гости к брату, а он принес из леса барсука, посадил в клетку. Она в этой комнате положила ребенка спать и ушла. А когда пришла, барсук убил ребенка. Следующих своих детей она оставила в доме зимой и уехала", - рассказал источник РИА Новости.